«Арсенал» и Салиба договорились о продлении контракта на 4 года
Вильям Салиба продлит контракт с «Арсеналом».
Лондонский клуб достиг договоренности с защитником о подписании нового соглашения на 4 года, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн. Стороны переходят к оформлению документов.
Отмечается, что интерес к 22-летнему футболисту проявляли многие английские и иностранные клубы.
В прошедшем сезоне АПЛ Салиба провел 27 матчей. Подробную статистику француза можно найти здесь.
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