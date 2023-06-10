«Арсенал» и Салиба договорились о продлении контракта на 4 года

Теги премьер-лига Англия Арсенал Вильям Салиба Футбол

Вильям Салиба продлит контракт с «Арсеналом».

Лондонский клуб достиг договоренности с защитником о подписании нового соглашения на 4 года, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн. Стороны переходят к оформлению документов.

Отмечается, что интерес к 22-летнему футболисту проявляли многие английские и иностранные клубы. 

В прошедшем сезоне АПЛ Салиба провел 27 матчей. Подробную статистику француза можно найти здесь

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24 комментария

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Los Galácticos
Хорошая новость для болельщиков Арсенала, без Салиба как раз и посыпались в конце.
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We are Arsenal
Прекрасная новость. Поздравляю всех. Лучший игрок защиты , без него мы все все видели чего наша защита стоит.
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DolJun
успех для арсенала.
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We are Arsenal
Ответ Луизао фром мексика
Очень косячный защитник, думалось в арсенале сидят умные люди , которые продали бы этого косячного за Лямов 5, но видимо их не волнует, что именно из-за него арсенал слил титул😞😞😞
Арсенал при нем шел на первом месте с отрывом . Ты о чем вообще ?
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Reservoir Cat
Кайф. Это даже важнее трансферов. Для 21 года фантастическую игру показывает.
+9
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Его Величество Златан
настоящий и будущий хранитель ворот, надёжный страж обороны.
+7
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JENNINGS
Отличная новость для болельщиков «Арсенала»! Поздравляю!
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<~Inter~>
Лучший центральный защитник АПЛ прошлого сезона
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gangs
Великолепно. Всех нужных продлил, теперь вперед за трансферами
+6
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Слутск Халлского
Отличная новость, теперь достойный сменщик нужен. Холдингу спасибо за честную работу, но уровень ЛЧ он конечно не вывозит
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Den-is
Ну это просто ОФИГЕННО
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0mertas626
Ответ Луизао фром мексика
Очень косячный защитник, думалось в арсенале сидят умные люди , которые продали бы этого косячного за Лямов 5, но видимо их не волнует, что именно из-за него арсенал слил титул😞😞😞
это фиаско, братан
+2
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Андрей Хенто
Возможно именно ужасная травма Салиба и не позволила Арсеналу взять трофей. Уверен, что с ним в составе два матча, когда вела команда 2:0 и упустили победу не случились бы. А вообще рад за Арсенал, почти всех топов продлили, осталось только Эдегора продлить.
+2
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Совесть Черданцева
Салиба для Арсенала - как Араухо для Барселоны. Незаменимый игрок
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Aleksandr Khachoyan
Ответ <~Inter~>
Лучший центральный защитник АПЛ прошлого сезона
Согласен, во мне есть уверенность, что если бы он не сломался, все бы повернулось в другую сторону. Но имеем что имеем.
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natan111
Главное чтобы хрусталем не оказался. Слишком долго восстанавливается от посредственной травмы.
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Рамзан Нальгиев
Ответ Луизао фром мексика
Очень косячный защитник, думалось в арсенале сидят умные люди , которые продали бы этого косячного за Лямов 5, но видимо их не волнует, что именно из-за него арсенал слил титул😞😞😞
закоадуку нашёл?
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Спартак Уокер
Хорошая новость
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Джейме Ланнистер
Ответ dr. cage
Ещё пару подобных сезонов, и возможно его позовут в Реал, Барсу или Сити.. Уровень Арсенала он уже перерос.
Такими темпами, через 4 года игроки этих же клубов сами напросятся в Арсенал.
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