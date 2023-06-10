«Арсенал» и Салиба договорились о продлении контракта на 4 года

Вильям Салиба продлит контракт с «Арсеналом».

Лондонский клуб достиг договоренности с защитником о подписании нового соглашения на 4 года, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнстейн. Стороны переходят к оформлению документов.

Отмечается, что интерес к 22-летнему футболисту проявляли многие английские и иностранные клубы.

В прошедшем сезоне АПЛ Салиба провел 27 матчей. Подробную статистику француза можно найти здесь.