Холанд, Сака, де Брюйне, Салиба – в символической сборной сезона АПЛ от Невилла
Гари Невилл представил свою символическую сборную сезона АПЛ.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» назвал лучших игроков чемпионата Англии-2022/23. Для своей команды он выбрал схему 4-3-3.
Сборная Невилла
Вратарь: Ник Поуп («Ньюкасл»);
Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Вильям Салиба («Арсенал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Первис Эступиньян («Брайтон»);
Полузащитники: Мартин Эдегор («Арсенал»), Родри, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»);
Нападающие: Букайо Сака («Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»).
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От Невилла.
Ну надо же,неожиданно.
Почему не сформулировать так, Арсенал слишком долго был на первом месте, чтобы их игроков можно было бы игнорировать?