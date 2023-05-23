Холанд, Сака, де Брюйне, Салиба – в символической сборной сезона АПЛ от Невилла

Гари Невилл представил свою символическую сборную сезона АПЛ.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» назвал лучших игроков чемпионата Англии-2022/23. Для своей команды он выбрал схему 4-3-3.

Сборная Невилла

Вратарь: (« »);

Защитники: («Ньюкасл»), («Арсенал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Первис Эступиньян («Брайтон»);

Полузащитники: («Арсенал»), Родри, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»);

Нападающие: Букайо Сака («Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»).

Холанд, Салах, Кейн, де Брюйне, Зинченко – в символической сборной сезона АПЛ от Каррагера

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