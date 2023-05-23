Холанд, Сака, де Брюйне, Салиба – в символической сборной сезона АПЛ от Невилла

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Гари Невилл представил свою символическую сборную сезона АПЛ.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» назвал лучших игроков чемпионата Англии-2022/23. Для своей команды он выбрал схему 4-3-3. 

Сборная Невилла 

Вратарь: Ник ПоупНьюкасл»);

Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Вильям Салиба («Арсенал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Первис Эступиньян («Брайтон»);

ПолузащитникиМартин Эдегор («Арсенал»), Родри, Кевин де Брюйне (оба – «Манчестер Сити»);

Нападающие: Букайо Сака («Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»). 

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34 комментария

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Vadia
Ответ sapogok
В сборной всего два чернокожих игрока. Все понятно. Невилл расист
Хотели пошутить, но даже тут не получилось. Так как таких футболистов три.
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Доминатор3000
4 игрока Арсенала.
От Невилла.
Ну надо же,неожиданно.
+13
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+10
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Горец Юнайтед
Ни одного игрока МЮ. Невила жаба душит что-ли
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Muhammad Nazaraliev
Ответ Артур Ганненко
Все по делу, только заменил бы Мартинелли на Рэшфорда, хотя и за Арсенал болею. Мартинелли был хорош, но Рэшфорд в этом году просто разрывал, его лучший сезон
Рэшфорд разрывал только после ЧМ и то перестал
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Muhammad Nazaraliev
Мне кажется Аканджи был чем Рубен
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Плотников Семен
Ответ Stanislav Nizhnik
Холланд и Де Брюйне за какие заслуги? Непонятно
Ахахах, ты сейчас серьезно?
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Mega• Battman
тут один чел с именем Мухаммад Джураев написал позорный комент не в тему. да еще и ограничил ответы к своим коментам школьник.
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Mega• Battman
Ответ Arti Astakhov
На спортсе появилась возможность ограничивать ответы? Ого
да я сам в шоке. ни один комент не возможно. даже один ответ не возможно писать.
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Suhrob Rahmatov
Ответ Muhammad Nazaraliev
Мне кажется Аканджи был чем Рубен
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Джейме Ланнистер
Ответ mansur_axe
При все уважении к Арсеналу, слишком много провальных матчей и номинировать их на звание лучших смешно.
Да? у хейтеров других причин не нашлось?
Почему не сформулировать так, Арсенал слишком долго был на первом месте, чтобы их игроков можно было бы игнорировать?
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Токсик
Ответ Bohdan Kravets
А кого нужно было ставить?
Лисандро, Каземиро
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Bohdan Kravets
Ответ Горец Юнайтед
Ни одного игрока МЮ. Невила жаба душит что-ли
А кого нужно было ставить?
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Mega• Battman
Ответ Фанат спорта01
Кейн и Холланд в одной команде?
ну там не смотрят на расстановку. просто берут расстановку например 4-3-3. или 3-4-3. или 4-4-2. так что холанд и Кейн могут играть и Кейн в принципы может играть слева
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Фанат спорта01
Ответ Mega• Battman
не согласен только с мартинелли. вместо него Кейн выглядит солиднее. но это мнение мое и невилла
Кейн и Холланд в одной команде?
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Suhrob Rahmatov
Ответ Mega• Battman
тут один чел с именем Мухаммад Джураев написал позорный комент не в тему. да еще и ограничил ответы к своим коментам школьник.
Ну понятно что чел хотел писать Аканджи играл лучше Рубена в этом сезоне. Но я думаю ты прекрасно понял что он хотел сказать
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Arti Astakhov
Ответ Mega• Battman
тут один чел с именем Мухаммад Джураев написал позорный комент не в тему. да еще и ограничил ответы к своим коментам школьник.
На спортсе появилась возможность ограничивать ответы? Ого
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EnzoAmatera
Магваера где?
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Spartak Forever
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Где Кейн ?
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Mega• Battman
не согласен только с мартинелли. вместо него Кейн выглядит солиднее. но это мнение мое и невилла
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