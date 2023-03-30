«Барса» не подпишет ни Павара, ни Фойта. Играть справа в защите будут Кунде, Араухо, Роберто (Marca)
«Барселона» не станет подписывать новичков на правый фланг обороны.
По сведениям Marca, каталонцы не смогут себе позволить Бенжамена Павара из «Баварии» по экономическим причинам. Также руководство отказалось от приобретения Хуана Фойта у «Вильярреала», полагая, что схожими качествами обладает Жюль Кунде.
Планируется, что в случае, когда каталонцам в атаке потребуется большая поддержка с правого фланга, выходить там сможет Серджи Роберто, а для более оборонительных целей главный тренер Хави будет использовать справа Рональда Араухо и Кунде. Также рассматривается вариант с недавно приобретенным Хулианом Араухо.
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Месси его и заменит, если вернётся.
Представитель Испанской федерации футбола Хавьер Гомес Матальянас объявил, что они подают в суд на президента Ла Лиги Хавьера Тебаса за клевету.
Недавно Хавьер Тебас сделал публичные заявления, намекая на то, что президент Испанской федерации футбола Рубиалес был причастен к договорным матчам. Поэтому они хотят осудить Хавьера Тебаса
😆