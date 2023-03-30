«Барса» не подпишет ни Павара, ни Фойта. Играть справа в защите будут Кунде, Араухо, Роберто (Marca)

« » не станет подписывать новичков на правый фланг обороны.

По сведениям Marca, каталонцы не смогут себе позволить из «Баварии» по экономическим причинам. Также руководство отказалось от приобретения у « », полагая, что схожими качествами обладает Жюль Кунде.

Планируется, что в случае, когда каталонцам в атаке потребуется большая поддержка с правого фланга, выходить там сможет Серджи Роберто, а для более оборонительных целей главный тренер будет использовать справа Рональда Араухо и Кунде. Также рассматривается вариант с недавно приобретенным Хулианом Араухо.