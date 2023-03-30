«Барса» не подпишет ни Павара, ни Фойта. Играть справа в защите будут Кунде, Араухо, Роберто (Marca)

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Вильярреал Хави Ла Лига возможные трансферы Серджи Роберто Бенжамен Павар Жюль Кунде Хуан Фойт Рональд Араухо Хулиан Араухо Футбол

«Барселона» не станет подписывать новичков на правый фланг обороны.

По сведениям Marca, каталонцы не смогут себе позволить Бенжамена Павара из «Баварии» по экономическим причинам. Также руководство отказалось от приобретения Хуана Фойта у «Вильярреала», полагая, что схожими качествами обладает Жюль Кунде.

Планируется, что в случае, когда каталонцам в атаке потребуется большая поддержка с правого фланга, выходить там сможет Серджи Роберто, а для более оборонительных целей главный тренер Хави будет использовать справа Рональда Араухо и Кунде. Также рассматривается вариант с недавно приобретенным Хулианом Араухо.

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17 комментариев

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Ya Tolik
О как, а мир то уже и забыл про Хулиана Араухо. Я так понимаю они летом приедет только..?
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Александра Александрова
Ответ Vinnipukh Vinni
ну и Месси вернуть и замену лазаретчику Дембеле кукую нибудь найти ------------- Месси его и заменит, если вернётся.
Демебеле вингер , он нужен для скорости на фланге , у них разные чуть позиции будут , Месси разыгрывающий , он как раз на скоростного Дембеле будет закидывать , как аля на Мбаппе, нужно кого то быстрого на фланг , ему на подмену , у меня нет оптимизма на счет здоровья Дембеле , он очень хрупкий !
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Vinnipukh Vinni
Ответ Александра Александрова
Нужно Фати , Лангле и Умити куда то девать , можно бесплатно Обамеянга забрать , Челси его ещё в краисивую упаковку завернёт , а он готов за копейки играть , как игрок подмены супер вариант , ну и Месси вернуть и замену лазаретчику Дембеле кукую нибудь найти ! И все будет тип топ !
ну и Месси вернуть и замену лазаретчику Дембеле кукую нибудь найти
-------------
Месси его и заменит, если вернётся.
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MESSIya
УЕФА должен подождать с принятием какого-либо решения, пока испанские уголовные суды не вынесут решения по делу Негрейры. • Если УЕФА исключит "Барсу" из ЛЧ, а затем суды скажут, что доказательств нет (на данный момент вообще ничего), "Барселона" потребует компенсацию за косвенных убытков и упущенной выгоды...
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MESSIya
Новость вам перед сном о ссорах между президентами Ла Лиги и RFEF:

Представитель Испанской федерации футбола Хавьер Гомес Матальянас объявил, что они подают в суд на президента Ла Лиги Хавьера Тебаса за клевету.

Недавно Хавьер Тебас сделал публичные заявления, намекая на то, что президент Испанской федерации футбола Рубиалес был причастен к договорным матчам. Поэтому они хотят осудить Хавьера Тебаса
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Goofts
Барсе не хватает креатива, без Педри и Дембеле.
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Александра Александрова
Нужно Фати , Лангле и Умити куда то девать , можно бесплатно Обамеянга забрать , Челси его ещё в краисивую упаковку завернёт , а он готов за копейки играть , как игрок подмены супер вариант , ну и Месси вернуть и замену лазаретчику Дембеле кукую нибудь найти ! И все будет тип топ !
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прощай Роналду
Ответ Nogoi89
Бусе подмена нужна и левый вингер, чтобы подменять Дембеля. остальные есть. Ну, можно еще молодого нападающего центрального. Особенно, если Фсти свалит.
Он нужен даже если Фати останется, Абдэ нужно вернуть
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Если избавиться от не нужного балласта (умтити ленгле и деста) то может и будут трансферы
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falkao2013
Ну и отлично. Есть другие позиции,нуждающиеся в усилении.
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Geo07
Что в переводе с испанского на ноне-русский: "денег нет, будем держаться..".. =/
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Nogoi89
Бусе подмена нужна и левый вингер, чтобы подменять Дембеля. остальные есть. Ну, можно еще молодого нападающего центрального. Особенно, если Фсти свалит.
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Эрнандес Эрнандес
Тогда 100% ожидается очередной позорный вылет из ЛЧ в ЛЕ, а потом как обычно.

😆
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OldRedWhite
А что случилось ?
+1
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Теннисный абсолют
Эль Бадалона вполне может оказаться в Сегунде и забыть о трансферах
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Direct free kick
Говорили умные люди вам вчера, что даже на Фойта рычан не сможет претендовать
+2
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Juninho P.
FATALITY
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