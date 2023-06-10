Вратарь «Пари НН» Гойло о шансах стать основным в «Зените»: «Буду стараться. Главное — в себя верить и доказывать»
Никита Гойло оценил свои шансы стать основным вратарем «Зенита».
— Перед грядущим возвращением в «Зенит» обсуждали свое будущее с главным тренером команды Семаком?
— Нет. Еще сезон не закончился. Я еще принадлежу «Нижнему Новгороду». Мне сейчас не до «Зенита» пока.
— Это ваше личное желание было попробовать себя в Питере? Или на уровне клубов все решалось?
— Мое личное, конечно.
— Есть уверенность, что вытесните из состава Михаила Кержакова и остальных вратарей?
— Я буду стараться. Главное — в себя верить и доказывать.
— Ожидали, что все так развернется? «Нижний Новгород» собирался активировать опцию о выкупе вашего контракта…
— Само предложение было неожиданным, конечно. Но раз оно поступило, то не стал отказываться.
— Что, на ваш взгляд, вам надо сделать, чтобы стать номером один в ближайшее время?
— Быть собой, все доказывать тренерам своей игрой. Каждую игру, каждую тренировку, каждый час.
— Что можно почерпнуть у Михаила Кержакова?
— Думаю, спокойствие, – сказал голкипер «Пари НН».
9 комментариев