Вратарь «Пари НН» Гойло о шансах стать основным в «Зените»: «Буду стараться. Главное — в себя верить и доказывать»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия Пари НН Никита Гойло Футбол

Никита Гойло оценил свои шансы стать основным вратарем «Зенита».

— Перед грядущим возвращением в «Зенит» обсуждали свое будущее с главным тренером команды Семаком?

— Нет. Еще сезон не закончился. Я еще принадлежу «Нижнему Новгороду». Мне сейчас не до «Зенита» пока.

— Это ваше личное желание было попробовать себя в Питере? Или на уровне клубов все решалось?

— Мое личное, конечно.

— Есть уверенность, что вытесните из состава Михаила Кержакова и остальных вратарей?

— Я буду стараться. Главное — в себя верить и доказывать.

— Ожидали, что все так развернется? «Нижний Новгород» собирался активировать опцию о выкупе вашего контракта…

— Само предложение было неожиданным, конечно. Но раз оно поступило, то не стал отказываться.

— Что, на ваш взгляд, вам надо сделать, чтобы стать номером один в ближайшее время?

— Быть собой, все доказывать тренерам своей игрой. Каждую игру, каждую тренировку, каждый час.

— Что можно почерпнуть у Михаила Кержакова?

— Думаю, спокойствие, – сказал голкипер «Пари НН».

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9 комментариев

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Owen_the_Simple
Ответ Amalfitano
Руденко, Васютин и иже с ними уже стаговились основными, ага. Скажи уже, что приехал за баблом и всё.
Рудаков, а не Руденко. Впрочем, вам, наверное, без разницы.
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gustavo1097
Если еще и следующий сезон Кержаков будет стоять, а не кто то из других вратарей, это просто издевательство уже будет. Гойло отличный сезон в НН провел, он заслуживает хотя бы шанса стать основным. И не на 1-2 матча в сезоне, а стабильно выходить в старте
+5
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тралмейстер
Ответ Amalfitano
Руденко, Васютин и иже с ними уже стаговились основными, ага. Скажи уже, что приехал за баблом и всё.
Вообще-то он вернулся,но у вас похоже одни деньги на уме, сочувствую.
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Андрей Баженов
Удачи кипер!!!!
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Yury Kanareykin
Надеюсь, что он станет основным, хороший сезон в НН провёл.
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юра георгиевский
Зениту надо нового вратаря наигрывать, главное ему доверять.
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kilo_gilo
удачи Никите в Зените. для меня немного странно,что он в НН конкуренцию Нигматуллину проиграл, Гойло кажется надежнее. думаю , в СПб вполне может основным стать
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Aleksandr Danilov
Ответ gustavo1097
Если еще и следующий сезон Кержаков будет стоять, а не кто то из других вратарей, это просто издевательство уже будет. Гойло отличный сезон в НН провел, он заслуживает хотя бы шанса стать основным. И не на 1-2 матча в сезоне, а стабильно выходить в старте
Настолько отличный, что косячный Нигматуллин был основным в решающем отрезке сезона
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