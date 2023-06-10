Вратарь «Пари НН» Гойло о шансах стать основным в «Зените»: «Буду стараться. Главное — в себя верить и доказывать»

Никита Гойло оценил свои шансы стать основным вратарем «Зенита».

— Перед грядущим возвращением в « » обсуждали свое будущее с главным тренером команды Семаком?

— Нет. Еще сезон не закончился. Я еще принадлежу «Нижнему Новгороду». Мне сейчас не до «Зенита» пока.

— Это ваше личное желание было попробовать себя в Питере? Или на уровне клубов все решалось?

— Мое личное, конечно.

— Есть уверенность, что вытесните из состава Михаила Кержакова и остальных вратарей?

— Я буду стараться. Главное — в себя верить и доказывать.

— Ожидали, что все так развернется? «Нижний Новгород» собирался активировать опцию о выкупе вашего контракта…

— Само предложение было неожиданным, конечно. Но раз оно поступило, то не стал отказываться.

— Что, на ваш взгляд, вам надо сделать, чтобы стать номером один в ближайшее время?

— Быть собой, все доказывать тренерам своей игрой. Каждую игру, каждую тренировку, каждый час.

— Что можно почерпнуть у ?

— Думаю, спокойствие, – сказал голкипер « ».