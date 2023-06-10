Экс-директор «Динамо» Иванов о том, что Йоканович общался с командой на английском: «Даже не пытался освоить русский, а ведь сербам он легко дается»

Теги Дмитрий Иванов премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Иванов раскритиковал тренера Славишу Йокановича за нежелание общаться на русском.

— Когда вы осознали, что Йоканович — тупик для «Динамо»?

— Начнем с того, что сербы быстро учат русский язык, он легко им дается. Но Йоканович и с командой, и с журналистами предпочитал общаться на английском. В какой-то момент это стало напрягать.

Тренер даже не пытался освоить русский! То ли не хотел сокращать дистанцию с футболистами, то ли чувствовал себя временщиком. Я понял — он здесь ненадолго. Да и игра, которую показывала команда, совершенно не впечатляла.

Ладно, бог с ним, с Йокановичем. Главный вопрос — почему сезон для «Динамо» получился настолько провальным? Что пошло не так? Запоздалая и уже никому ненужная отставка серба за три тура до финиша — не объяснение. Где детальный анализ?

Хочется послушать Бувача (спортивный директор «Динамо» – прим. Sports.ru), представителей ВТБ. Но все молчат. Хотя девятое место для «Динамо» — не просто плохой результат. Это катастрофа! – сказал бывший гендиректор «Динамо».

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10 комментариев

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Mechel**
Кому-то легко, а кому-то нет. За всех решил, умник.
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Спартак Уокер
Английский знают все и легионеры да и учится он проще чем русский
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-3
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Мартинелли
А Черчесов на венгерском общается сейчас со своей командой?
+6
0
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Peter Parker
Ответ counsel
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Это, я, у, него, их, украл.
+3
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snork
У него с самого начала не заладилось, но гибкости и творчества не проявил, гнул свою непонятную линию, контакта с игроками не нашёл и опустил руки.
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Spaten
Как Димка Иванов завуалированно отправил резюме в клуб
+1
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SMART789
Так Славиша приехал подоить политпроект, взять неустойку и домой кайфовать
Он даже название клуба наверное не выучил 😂
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Andrey Yaroslavtsev
Зачем сейчас это обсуждать? Что было, - прошло. Впереди новый сезон, с новым тренером (если найдут нового).
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argentina10
Славиша сюда не язык приезжал учить изначально, то что хотел, то получил....контракт удался, хорошую работу проделал..
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counsel
Ответ Спартак Уокер
Английский знают все и легионеры да и учится он проще чем русский
Комментарий удален модератором
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