Экс-директор «Динамо» Иванов о том, что Йоканович общался с командой на английском: «Даже не пытался освоить русский, а ведь сербам он легко дается»

Дмитрий Иванов раскритиковал тренера Славишу Йокановича за нежелание общаться на русском.

— Когда вы осознали, что Йоканович — тупик для «Динамо»?

— Начнем с того, что сербы быстро учат русский язык, он легко им дается. Но Йоканович и с командой, и с журналистами предпочитал общаться на английском. В какой-то момент это стало напрягать.

Тренер даже не пытался освоить русский! То ли не хотел сокращать дистанцию с футболистами, то ли чувствовал себя временщиком. Я понял — он здесь ненадолго. Да и игра, которую показывала команда, совершенно не впечатляла.

Ладно, бог с ним, с Йокановичем. Главный вопрос — почему сезон для «Динамо» получился настолько провальным? Что пошло не так? Запоздалая и уже никому ненужная отставка серба за три тура до финиша — не объяснение. Где детальный анализ?

Хочется послушать Бувача (спортивный директор «Динамо» – прим. Sports.ru), представителей ВТБ. Но все молчат. Хотя девятое место для «Динамо» — не просто плохой результат. Это катастрофа! – сказал бывший гендиректор « ».