Лаутаро перед финалом ЛЧ: «Интер» должен выложиться по полной и показать характер. Верим, что нам по силам вернуть трофей в Милан»

Теги Интер Манчестер Сити Лига чемпионов УЕФА Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес рассказал, как должен сыграть «Интер», чтобы победить в финале Лиги чемпионов.

Нападающий миланцев выразил мнение в преддверии решающего матча против «Манчестер Сити», который пройдет сегодня в Стамбуле.

«Финал Лиги чемпионов и финал чемпионата мира – два самых важных матча в футбольном мире. Футболка меняется, а чувства те же. Мы здесь благодаря нашим стараниям. Команда отлично поработала. Главное теперь – достичь цели. Мы всего в одном шаге.

Знаем, что «Манчестер Сити» – крепкий орешек. У них много классных игроков, но «Сити» хорошо действует и как команда. Мы хорошо подготовились к этой игре. Теперь надо показать это на поле.

Этот сезон превосходно складывается для меня. Я очень рад. Надеюсь, мы завершим его на высокой ноте.

Мы попали в непростую группу. Но хорошо справились со своей задачей. Мы дошли до финала благодаря нашим стараниям и усердному труду. Я чувствую ответственность и стараюсь учиться каждый день. Мы все будем готовы.

Мы верим, что нам по силам вернуть трофей в Милан (последний раз «Интер» выигрывал Лигу чемпионов в 2010 году – прим. Sports.ru). Это мечта. Большая, высокая мечта. Мы затратили немало сил, чтобы добраться до этой стадии, и теперь мы в шаге от нашей цели.

Мы должны выложиться по полной. Завтра надо показать характер, сыграть всем сердцем и проявить волю к победе, чтобы завоевать этот трофей», – сказал Лаутаро.

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7 комментариев

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laudrup
Сити, конечно фаворит, но у Интера будут шансы, если лидеры покажут свою лучшую игру, Барелла, Мартинес, Лукаку , Чалханоглу. И Онана проведёт лучший матч своей жизни!
+6
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Антон Чугунов
Первый гол, все поменяет. И не важно, кто забьёт
+3
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Дмитрий
Не просто выложиться по полной, а провести лучший матч жизни! Solo Inter! Forza ragazzi!
+1
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BorisBritva
Давай Лаутаро, повтори ключевой пендель. Как с Нидерландами.
0
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Iman Asanakunov
Ответ Алексей Петров
Лаутаро, да там бесполезно, вынесут вас в одну калитку!!!
Как же вы достали
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