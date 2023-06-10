Лаутаро перед финалом ЛЧ: «Интер» должен выложиться по полной и показать характер. Верим, что нам по силам вернуть трофей в Милан»

Лаутаро Мартинес рассказал, как должен сыграть «Интер», чтобы победить в финале Лиги чемпионов.

Нападающий миланцев выразил мнение в преддверии решающего матча против « », который пройдет сегодня в Стамбуле.

«Финал Лиги чемпионов и финал чемпионата мира – два самых важных матча в футбольном мире. Футболка меняется, а чувства те же. Мы здесь благодаря нашим стараниям. Команда отлично поработала. Главное теперь – достичь цели. Мы всего в одном шаге.

Знаем, что «Манчестер Сити» – крепкий орешек. У них много классных игроков, но «Сити» хорошо действует и как команда. Мы хорошо подготовились к этой игре. Теперь надо показать это на поле.

Этот сезон превосходно складывается для меня. Я очень рад. Надеюсь, мы завершим его на высокой ноте.

Мы попали в непростую группу. Но хорошо справились со своей задачей. Мы дошли до финала благодаря нашим стараниям и усердному труду. Я чувствую ответственность и стараюсь учиться каждый день. Мы все будем готовы.

Мы верим, что нам по силам вернуть трофей в Милан (последний раз « » выигрывал Лигу чемпионов в 2010 году – прим. Sports.ru). Это мечта. Большая, высокая мечта. Мы затратили немало сил, чтобы добраться до этой стадии, и теперь мы в шаге от нашей цели.

Мы должны выложиться по полной. Завтра надо показать характер, сыграть всем сердцем и проявить волю к победе, чтобы завоевать этот трофей», – сказал .

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