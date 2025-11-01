Семшов о шансах «Локомотива» на чемпионство: «Им нужно еще пару лет, чтобы футболисты окрепли и набрались опыта. Но они уже стучатся в эту дверь»

Игорь Семшов: «Локомотиву» нужно еще пару лет для чемпионства.

Игорь Семшов оценил шансы «Локомотива» на победу в Мир РПЛ .

«Может ли «Локомотив » побороться за чемпионство? Наверное, им нужно еще пару лет, чтобы эти футболисты окрепли и набрались опыта. Но сейчас они уже стучатся в эту дверь борьбы за чемпионство. Если они уже готовы, то почему бы нет?» – сказал бывший полузащитник сборной России.

Команда Михаила Галактионова идет на третьем месте в турнирной таблице с 27 очками за 13 туров.