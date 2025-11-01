Дьокереш забил в АПЛ впервые за 6 матчей – «Бернли». У форварда «Арсенала» 6 голов в 14 играх за клуб

Виктор Дьокереш впервые за шесть матчей забил в АПЛ .

Виктор Дьокереш больше месяца не забивал в АПЛ.

Нападающий «Арсенала » открыл счет в игре 10-го тура против «Бернли » (1:0, первый тайм).

Швед не мог отличился в чемпионате на протяжении пяти матчей подряд. Последний раз до этого он забивал «Ноттингем Форест» 13 сентября (3:0).

На счету Дьокереша 4 гола в 10 матчах АПЛ этого сезона. Суммарно он забил 6 голов в 14 играх сезона.

