Дьокереш забил в АПЛ впервые за 6 матчей – «Бернли». У форварда «Арсенала» 6 голов в 14 играх за клуб

Виктор Дьокереш впервые за шесть матчей забил в АПЛ .

Виктор Дьокереш больше месяца не забивал в АПЛ. 

Нападающий «Арсенала» открыл счет в игре 10-го тура против «Бернли» (1:0, первый тайм). 

Швед не мог отличился в чемпионате на протяжении пяти матчей подряд. Последний раз до этого он забивал «Ноттингем Форест» 13 сентября (3:0). 

На счету Дьокереша 4 гола в 10 матчах АПЛ этого сезона. Суммарно он забил 6 голов в 14 играх сезона.

Его статистика – здесь.  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
