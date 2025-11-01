Балотелли об увольнении Виейра из «Дженоа»: «Карма – сука. Бог все видит»

Марио Балотелли связал увольнение Патрика Виейра из «Дженоа» с кармой.

Бывший нападающий «Дженоа» Марио Балотелли прокомментировал увольнение Патрика Виейра с поста главного тренера итальянского клуба.

«Карма – сука. Бог все видит.

Ура! Теперь «Дженоа » наконец-то может сосредоточиться на людях, которым по-настоящему нравится атмосфера, болельщики и эмблема клуба, которые глубоко верят в идею и в то, что «Дженоа» заслуживает того, чтобы ее ценили!

Тяжелая работа, которую, как я убедился лично, проделали Джилардино и Зангрилло (Альберто Зангрилло – экс-президент и бывший член правления «Дженоа». Он покинул клуб на прошлой неделе – Спортс’’), не пропала даром: те, кто пришел позже, просто эгоистично использовали ее по максимуму, используя то, что они построили с таким старанием, уважением и страстью.

Они использовали огромный труд Джилардино и Зангрилло, их любовь и преданность этим цветам, не понимая их ценности по-настоящему. Теперь наши мысли о «Дженоа» и ее болельщиках! Вперед, «Дженоа»! Давайте, ребята! Я верил в вас и продолжаю верить!» – написал Балотелли.

Марио выступал за клуб из Генуи с октября 2024 года по июль 2025-го.