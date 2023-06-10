Бабаев о Кубке России: «Новый формат получился гораздо интереснее, чем ранее. Результаты превзошли ожидания»

Теги ЦСКА ФОНБЕТ Кубок России Роман Бабаев регламент Футбол

Роман Бабаев считает, что новый формат Фонбет Кубка России оправдал себя.

«Новый формат Кубка однозначно оправдал себя. Я являюсь одним из членов рабочий группы и принимал активное участие в разработке формата и ведении переговоров с партнерами.

Считаю, что результаты даже превзошли наши ожидания. Это касается финансовой составляющей, интереса к турниру и качеству футбола. Да, схема поначалу показалась сложной, мы ее взяли из киберспорта. Но мы видим, что интерес к турниру растет.

Мы хорошо поработали, турнир в новом формате получился гораздо интереснее, чем ранее», — сказал гендиректор ЦСКА.

11 июня армейцы сыграют в финале турнира против «Краснодара».

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8 комментариев

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Galaktika
Такой формат, что без бутылки не разберешься, когда именно твоя команда проигрывает и вылетает из турнира окончательно.
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Уся Ваткин
Непонятный, но о-очень интересный формат
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Panki hoi
Раньше смотрел сильные команды в кубке, сейчас как-то бессмысленно, финал только посмотрю.
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Игорь Пичугин
А вот Сашка Мост против.
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FEZ10
Если бы я принимал участие в создании ,то тоже хвалил бы
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madjer163
Шляпа полная , затянули его конкретно , проще кубок второй сделать
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kreator.vvv
При разработке формата одним из главных критериев была финансовая составляющая. И он это не скрывает, а выносит на первый план...
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