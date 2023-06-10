Бабаев о Кубке России: «Новый формат получился гораздо интереснее, чем ранее. Результаты превзошли ожидания»

Роман Бабаев считает, что новый формат Фонбет Кубка России оправдал себя.

«Новый формат Кубка однозначно оправдал себя. Я являюсь одним из членов рабочий группы и принимал активное участие в разработке формата и ведении переговоров с партнерами.

Считаю, что результаты даже превзошли наши ожидания. Это касается финансовой составляющей, интереса к турниру и качеству футбола. Да, схема поначалу показалась сложной, мы ее взяли из киберспорта. Но мы видим, что интерес к турниру растет.

Мы хорошо поработали, турнир в новом формате получился гораздо интереснее, чем ранее», — сказал гендиректор .

11 июня армейцы сыграют в финале турнира против «Краснодара».