Президент «ПСЖ» сыграл важную роль в переговорах о покупке «Манчестер Юнайтед» катарцами.

Семья Глейзеров выставила «МЮ» на продажу в ноябре прошлого года. Борьба за клуб быстро свелась к противостоянию между фондом Nine Two Foundation катарского шейха Джасима бин Хамада Аль Тани и британским миллиардером, сэром Джимом Рэтклиффом.

Команда шейха Джасима изначально обратилась к Нассеру Аль-Хелайфи за советом по оценке стоимости «Манчестер Юнайтед», поскольку Глейзеры заявили, что хотят получить 8 миллиардов долларов.

Босс «ПСЖ», один из самых влиятельных людей в мировом футболе, впоследствии связывался с Глейзерами, пытаясь убедить шейха Джасима увеличить свое предложение.

Аль-Хелайфи, выступающий в роли консультанта по предложению шейха Джасима, встретился с Глейзерами и Raine Group, американским банком, который осуществляет продажу от семьи, чтобы обсудить предлагаемое поглощение.

Ранее на этой неделе группа шейха Джасима подала пятое и последнее предложение – в районе 5 млрд фунтов – за весь клуб, включая акции, принадлежащие различным миноритарным акционерам.

Участие Аль-Хелайфи в переговорах по «МЮ» в качестве консультанта насторожило другие клубы АПЛ – многие владельцы клубов обеспокоены перспективой того, что крупнейший клуб Англии окажется в руках Катара.

Некоторые клубы АПЛ опасаются, что шейх Джасим может быть просто представителем катарского государства. Они хотят, чтобы источник любых средств был тщательно расследован.

Катарский шейх разочарован затянувшимися переговорами о приобретении «МЮ». Он считает, что процесс «превратился в шутку»