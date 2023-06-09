Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи сыграл важную роль в переговорах о покупке «МЮ» катарцами. Клубы АПЛ хотят расследования источника средств

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия лига 1 Франция Глейзеры Нассер Аль-Хелайфи деньги Футбол

Президент «ПСЖ» сыграл важную роль в переговорах о покупке «Манчестер Юнайтед» катарцами.

Семья Глейзеров выставила «МЮ» на продажу в ноябре прошлого года. Борьба за клуб быстро свелась к противостоянию между фондом Nine Two Foundation катарского шейха Джасима бин Хамада Аль Тани и британским миллиардером, сэром Джимом Рэтклиффом.

Команда шейха Джасима изначально обратилась к Нассеру Аль-Хелайфи за советом по оценке стоимости «Манчестер Юнайтед», поскольку Глейзеры заявили, что хотят получить 8 миллиардов долларов.

Босс «ПСЖ», один из самых влиятельных людей в мировом футболе, впоследствии связывался с Глейзерами, пытаясь убедить шейха Джасима увеличить свое предложение.

Аль-Хелайфи, выступающий в роли консультанта по предложению шейха Джасима, встретился с Глейзерами и Raine Group, американским банком, который осуществляет продажу от семьи, чтобы обсудить предлагаемое поглощение.

Ранее на этой неделе группа шейха Джасима подала пятое и последнее предложение – в районе 5 млрд фунтов – за весь клуб, включая акции, принадлежащие различным миноритарным акционерам.

Участие Аль-Хелайфи в переговорах по «МЮ» в качестве консультанта насторожило другие клубы АПЛ – многие владельцы клубов обеспокоены перспективой того, что крупнейший клуб Англии окажется в руках Катара.

Некоторые клубы АПЛ опасаются, что шейх Джасим может быть просто представителем катарского государства. Они хотят, чтобы источник любых средств был тщательно расследован.

Катарский шейх разочарован затянувшимися переговорами о приобретении «МЮ». Он считает, что процесс «превратился в шутку»

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20 комментариев

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d.xoxlov
Ага, с "Ньюкаслом" сглотнули, а тут им прямо сейчас всё и разложат.
Интересно, входит ли сам "Ньюкасл" в число этих клубов АПЛ, которые "хотят"?
+20
-2
+18
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Любезный Коссутий
Ответ ZamoRano
Давайте сразу расставим точки над Ы. Сити это первый катарский, ПСЖ второй, барсетка третий, значит маню четвертый катарский??
Сити - эмиратский. подтяни матчасть
+13
-1
+12
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Н.Ф.
Сколько стоит 1 минута консультации у Аль-Хелайфи?
+4
-1
+3
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Mega• Battman
Ответ ZamoRano
Давайте сразу расставим точки над Ы. Сити это первый катарский, ПСЖ второй, барсетка третий, значит маню четвертый катарский??
иди в школу подучись не много или хотя бы в гугле узнай кто владеет сити! или тебе все арабы это катарец? ОАЭ-сити, саудовцы-Ньюкасл, катарцы-ПСЖ!
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Этот Райола хочет денег
Рафик был полностью неувиновник) Спойлер
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Гамарджоба Генацвале
АПЛ и клубы - элитные простит уткины. Продаются только за очень дорого.
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Фут.Боль
Ответ Н.Ф.
Сколько стоит 1 минута консультации у Аль-Хелайфи?
Клуб собрались приобретать в Англии? Советую сразу португальское гражданство сделать.
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Bazilic
Ответ ZamoRano
Давайте сразу расставим точки над Ы. Сити это первый катарский, ПСЖ второй, барсетка третий, значит маню четвертый катарский??
Что такое Барсетка?
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ManUtd.KZ
Ответ Н.Ф.
Сколько стоит 1 минута консультации у Аль-Хелайфи?
для шейха Джассима бесплатно
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#SharkTeam
Ответ d.xoxlov
Ага, с "Ньюкаслом" сглотнули, а тут им прямо сейчас всё и разложат. Интересно, входит ли сам "Ньюкасл" в число этих клубов АПЛ, которые "хотят"?
Ты думаешь шейхи разных стран дружат?
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like a boss
Ответ d.xoxlov
Ага, с "Ньюкаслом" сглотнули, а тут им прямо сейчас всё и разложат. Интересно, входит ли сам "Ньюкасл" в число этих клубов АПЛ, которые "хотят"?
"Хотят" и в числе первых. Одни катарцы, другие саудовцы, а взаимоотношения этих стран не лучше, чем как они относятся к Ирану или Израилю, даже хуже. И при любом удобном случае, поставят палки в колеса соседу-конкуренту. Тем более у саудовцев гештальт к катарцам из-за минувшего ЧМ, у маленького Катара уже прошёл, а в огромной Саудовской Аравии нет. Поэтому не допустят, чтобы МЮ стал катарским, благо для саудовцев это не сложно, бриты падки на гешефты в виде миллионов фунтов.
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angliiskiilion
Ответ d.xoxlov
Ага, с "Ньюкаслом" сглотнули, а тут им прямо сейчас всё и разложат. Интересно, входит ли сам "Ньюкасл" в число этих клубов АПЛ, которые "хотят"?
саудиты вроде купили 80% акции, катарцы хотят все 100%
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Zangezi Isenar
Деньги не пахнут!
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a2wai
Если у МЮ и будет новый владелец, с большей долей вероятности это будет все же Ретклифф.
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Кашшай Чакырович
Перевожу на русский ,шейхи готовьте денег побольше !
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Александр Константинович
Какой процент интересно Глейзеры отстегнут?
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bel01
Источники средств Катара:
Газ
Газ природный
Газ сжиженный
+4
-4
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