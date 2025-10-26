Оздоев сделал дубль в матче с «Волосом». У хавбека ПАОК 5 (3+2) очков в 8 матчах чемпионата Греции

Магомед Оздоев сделал дубль в матче чемпионата Греции.

Полузащитник ПАОК забил два мяча в ворота «Волоса » в 8-м туре Суперлиги (3:0).

Теперь на счету российского футболиста 3 гола и 2 результативных паса в 8 матчах текущего розыгрыша чемпионата Греции. Подробную статистику Оздоева можно найти здесь .