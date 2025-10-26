Оздоев сделал дубль в матче с «Волосом». У хавбека ПАОК 5 (3+2) очков в 8 матчах чемпионата Греции
Магомед Оздоев сделал дубль в матче чемпионата Греции.
Полузащитник ПАОК забил два мяча в ворота «Волоса» в 8-м туре Суперлиги (3:0).
Теперь на счету российского футболиста 3 гола и 2 результативных паса в 8 матчах текущего розыгрыша чемпионата Греции. Подробную статистику Оздоева можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости