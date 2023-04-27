Воспитанник «Реала» Фран Гарсия забил «Барсе». Летом «Мадрид» выкупит защитника у «Райо»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Райо Вальекано Фран Гарсия Футбол

Воспитанник «Реала» Фран Гарсия забил «Барселоне».

Фран Гарсия, который сейчас выступает за «Райо Вальекано», забил «Барселоне» в матче 31-го тура Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом выкупит своего воспитанника у «Райо» за 5 млн евро – 23-летний левый защитник подпишет контракт сроком на 5 лет.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Барселона» (2:0, второй тайм).

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Фран Гарсия будет хорошим усилением для Реала
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xabi Alonso78
Молодец.
Будет на голову сильнее Менди
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
f0rmoceft
Отличное усиление за 5 млн.
Плюс свой воспитанник
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Green grass
В этом туре Фран забил Барсе, а Мигель сделал голевую против Реала. Они оба хороши, но, похоже Гутьерресу придется искать себя вне Реала, лишь бы не к матрасами перешёл
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MADRiD_00
Какой же молодец Фран Гарсия. Перес не с проста его выкупил обратно. Вырос в топ защитника👍🏻 Смотрел игру только для того, чтобы понаблюдать за его игрой! Вамос🤍
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Granero-24
Как же символично! Воспитаник Реала! Вчера много болтали насчет аргентинца! Карма
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Верховный Лорд
Ни разу не видел его игру, он действительно так хорош как о нем пишут здесь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaka10
Ответ Xabi Alonso78
Молодец. Будет на голову сильнее Менди
легко быть сильнее того, кто не играет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий