Воспитанник «Реала» Фран Гарсия забил «Барсе». Летом «Мадрид» выкупит защитника у «Райо»

Воспитанник «Реала» Фран Гарсия забил «Барселоне».

Фран Гарсия, который сейчас выступает за «Райо Вальекано», забил «Барселоне» в матче 31-го тура Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что «Реал» летом выкупит своего воспитанника у «Райо» за 5 млн евро – 23-летний левый защитник подпишет контракт сроком на 5 лет.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Барселона» (2:0, второй тайм).

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