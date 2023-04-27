Воспитанник «Реала» Фран Гарсия забил «Барсе». Летом «Мадрид» выкупит защитника у «Райо»
Воспитанник «Реала» Фран Гарсия забил «Барселоне».
Фран Гарсия, который сейчас выступает за «Райо Вальекано», забил «Барселоне» в матче 31-го тура Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что «Реал» летом выкупит своего воспитанника у «Райо» за 5 млн евро – 23-летний левый защитник подпишет контракт сроком на 5 лет.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Барселона» (2:0, второй тайм).
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