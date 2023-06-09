Радимов – Зареме: «На парах по литературе должны были объяснить про мемуары. Я, к счастью, с ее биографией знаком не настолько близко, если и напишу – точно не о ней»

Теги Спартак Зенит Владислав Радимов премьер-лига Россия Зарема Салихова Футбол

Владислав Радимов ответил Зареме Салиховой.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал защитника «Спартака» Георгия Джикию на 2 матча (1 – условно) за брань в адрес судьи.

Экс-капитан «Зенита» иронично высказался о том, что его в свое время за подобное неспортивное поведение отстранили на 5 матчей: «Зареме пора отставить слезы по судейству после такого». Супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна ответила ему: «Предлагаю запоребриковому капитану ознакомиться с морфемным анализом слова «клоун». «Лестно», что такой великий игрок следит за хронологией моей жизни. Может, мемуары пишет? Но в 2004 году я уже училась на 2-м курсе университета».

«Уж не знаю, чему там училась Зарема Салихова в университете, морфемный анализ, наверное, изучала. Но мемуары – это такой жанр, в котором автор повествует о событиях, которым был свидетелем или участником, на парах по литературе это должны были объяснить.

Я, к счастью, со страницами биографии госпожи Салиховой знаком не настолько близко, чтобы считать себя свидетелем или участником, поэтому именно мемуары если и напишу, то точно не о ней.

В окружении же Заремы и так хватает достаточно хорошо пишущих людей, которые регулярно артикулируют ее мысли на страницах изданий, в которых работают, так что мемуары может доверить им», – написал Радимов.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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27 комментариев

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azax
Культурный ответ для хамоватой экспертницы.
+43
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+34
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KeriLLo
Спортс, там сиквел вышел
+26
-2
+24
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Radik_2.0
черт с ними. говорят, там Дзюбиньо снова исполнил рукаку
+9
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Peter Parker
Чем больше вы комментируете этот информационный мусор, тем больше его будет появляться на сайте. Игнорируйте это
+5
-1
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Шурик Шурик
Ответ KeriLLo
Спортс, там сиквел вышел
В ролях: конченый идиот, злодей-британец...
+8
-4
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Чёрный Плащ˙
Похоже в этом бою Влад победил уверенным нокаутом в 3-м раунде. Ждем матч-реванш.
+3
-1
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gribovodoved
Ответ azax
Культурный ответ для хамоватой экспертницы.
Вы сделали много ошибок в слове "экспертница" )))
+3
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Gustav Forsberg
Ответ Игорь Новиков
Господи, я думал речь о новом комменте Заремы, а не вот это все...
на фоне наступления, решили использовать последний козырь из рукава - "Выпускайте Дзюбу"
+2
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
У Зарёвы праздник. Хоть кто-то, имеющий отношение к Зениту, наконец упомянул её в медиа.
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Viktor Makaroff
Ответ Peter Parker
Чем больше вы комментируете этот информационный мусор, тем больше его будет появляться на сайте. Игнорируйте это
Где видел?
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Катя_СПб
Ответ Владимир Дмитриев
Радимову и прочим из-за поребрика давно пора понять, сидите в своем болоте и поучайте своих паучат! Куда вы все лезете? Зарему Владик, все равно не переговорит! Она по любому умнее!
Для внутрибордюрных естественно, что.эталон ума - это Зарема. И Кавазашвили.
+3
-3
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Мистер Громов
Ответ Gustav Forsberg
на фоне наступления, решили использовать последний козырь из рукава - "Выпускайте Дзюбу"
"Расчехляйте Кракена")
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Игорь Новиков
Ответ Gustav Forsberg
да везде, в телегу зайди)
Господи, я думал речь о новом комменте Заремы, а не вот это все...
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Gustav Forsberg
Ответ Игорь Новиков
Где?)
да везде, в телегу зайди)
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Игорь Новиков
Ответ KeriLLo
Спортс, там сиквел вышел
Где?)
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Gonzoo
Такое ощущение, что этот текст и Влад не сам писал)
Два персонажа достойных друг друга
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Cst Cap
Сиквел! ВНК vs Морфема Салихова ™
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Alext
О событиях, в которых! И я не прошёл вакансию редактора в этой клочке, хахаха!
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Сергей Жарковский
Продолжение следует...
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Юра Коленко
Какие мемуары-эскорт и ещё раз эскорт
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