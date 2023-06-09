Радимов – Зареме: «На парах по литературе должны были объяснить про мемуары. Я, к счастью, с ее биографией знаком не настолько близко, если и напишу – точно не о ней»

Владислав Радимов ответил Зареме Салиховой.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал защитника « » Георгия Джикию на 2 матча (1 – условно) за брань в адрес судьи.

Экс-капитан « » иронично высказался о том, что его в свое время за подобное неспортивное поведение отстранили на 5 матчей: « пора отставить слезы по судейству после такого». Супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна ответила ему: «Предлагаю запоребриковому капитану ознакомиться с морфемным анализом слова «клоун». «Лестно», что такой великий игрок следит за хронологией моей жизни. Может, мемуары пишет? Но в 2004 году я уже училась на 2-м курсе университета».

«Уж не знаю, чему там училась Зарема Салихова в университете, морфемный анализ, наверное, изучала. Но мемуары – это такой жанр, в котором автор повествует о событиях, которым был свидетелем или участником, на парах по литературе это должны были объяснить.

Я, к счастью, со страницами биографии госпожи Салиховой знаком не настолько близко, чтобы считать себя свидетелем или участником, поэтому именно мемуары если и напишу, то точно не о ней.

В окружении же Заремы и так хватает достаточно хорошо пишущих людей, которые регулярно артикулируют ее мысли на страницах изданий, в которых работают, так что мемуары может доверить им», – написал .

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?