Запустилось приложение футбольной статистики ГОЛ!

Больше 200 лиг, десятки тысяч матчей, продвинутая аналитика.

Что такое ГОЛ? Это новое приложение спортивной статистики, которое объединяет весь футбольный мир в одном месте – от России и Европы до Азии и Южной Америки. Больше 200 лиг и десятки тысяч матчей: от Лиги чемпионов до местных чемпионатов.

ГОЛ собрал все, что нужно настоящему фанату – календарь матчей, live-статистика, составы, результаты, моментальные уведомления и многое другое.

Главное преимущество приложения – продвинутая аналитика. В том числе оценки игроков на основе ИИ-модели, которая учитывает каждое действие на поле: от пасов и отборов до ударов и созданных моментов.

Следите за любимыми клубами, сравнивайте игроков, изучайте тактические показатели и анализируйте форму команд как настоящий эксперт.

Скачать приложение можно в AppStore, RuStore и Google Play.

А в честь запуска ГОЛ создал собственную версию популярного фанатского заряда ЦСКА «Атомная бомба» , в котором один из болельщиков рифмует слова, а остальные кричат – «Нет!». Узнали все отсылки?