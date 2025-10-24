Адвокат о наказании для судьи Захарова, ударившего пешехода: «Либо штраф, либо условный срок, скорее всего»
Сообщалось, что судья PARI Первой лиги и FONBET Кубка России, управляя BMW X6, не уступил дорогу пешеходу на переходе, а потом несколько раз ударил его, после чего скрылся с места происшествия.
«У нас нет заключения судебно-медицинской экспертизы, которая показывала бы размер и характер причиненного вреда пострадавшего пешехода, если он был вообще, потому что потасовка — это не равно ущерб здоровью. Можно действия Захарова рассматривать в целом как хулиганство.
Что касается последствий, они, безусловно, для него наступят, но я не уверен, что они будут связаны с лишением свободы. Скорее всего, это будет либо условный срок, либо штраф», — сказал Вадим Багатурия.
По мнению адвоката, нарушителя ПДД стоит направить на пересдачу водительских прав для подтверждения готовности безопасно передвигаться по дорогам вместе с другими участниками движения.