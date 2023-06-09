Геркус может перейти на работу в «Шинник»: «Нахожусь в диалоге с несколькими клубами»

Теги Первая лига Шинник отставки Илья Геркус Футбол

Илья Геркус оценил вероятность своего назначения гендиректором «Шинника».

В минувшем сезоне Первой лиги ярославский клуб занял 7-е место.

«Я нахожусь в диалоге с несколькими клубами. С «Шинником» договаривались пообщаться, только и всего.

Пока еще не разговаривали, не обсуждали ни задачи, ни возможности, ни условия. Поэтому немного рано говорить обо мне и «Шиннике», — сказал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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1 комментарий

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Александр Егоров
хитрый тип,все пытается устроится
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