Геркус может перейти на работу в «Шинник»: «Нахожусь в диалоге с несколькими клубами»
Илья Геркус оценил вероятность своего назначения гендиректором «Шинника».
В минувшем сезоне Первой лиги ярославский клуб занял 7-е место.
«Я нахожусь в диалоге с несколькими клубами. С «Шинником» договаривались пообщаться, только и всего.
Пока еще не разговаривали, не обсуждали ни задачи, ни возможности, ни условия. Поэтому немного рано говорить обо мне и «Шиннике», — сказал бывший президент «Локомотива» и «Торпедо».
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