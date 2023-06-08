«Спартаку» интересен Мама Балде из «Труа». Форвард с 12 голами в 34 матчах Лиги 1 готов переехать в Россию
«Спартаку» интересен нападающий «Труа» Мама Балде.
Как пишет Metaratings.ru, московский клуб проявляет предметный интерес к форварду. Селекционеры клуба рассматривают его в качестве одного из кандидатов на усиление атакующей линии.
«Спартак» пока не делал официального предложения французскому клубу. Нападающий готов рассмотреть вариант с переходом в Россию.
Балде выступает за «Труа» с лета 2021 года. В этом сезоне у него 12 голов и 3 результативные передачи в 34 матчах Лиги 1.
Статистику 27-летнего форварда, который также способен действовать на флангах атаки, можно найти здесь.
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