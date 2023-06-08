«Спартаку» интересен Мама Балде из «Труа». Форвард с 12 голами в 34 матчах Лиги 1 готов переехать в Россию

Теги Спартак Труа премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Мама Балде Футбол

«Спартаку» интересен нападающий «Труа» Мама Балде.

Как пишет Metaratings.ru, московский клуб проявляет предметный интерес к форварду. Селекционеры клуба рассматривают его в качестве одного из кандидатов на усиление атакующей линии.

«Спартак» пока не делал официального предложения французскому клубу. Нападающий готов рассмотреть вариант с переходом в Россию.

Балде выступает за «Труа» с лета 2021 года. В этом сезоне у него 12 голов и 3 результативные передачи в 34 матчах Лиги 1.

Статистику 27-летнего форварда, который также способен действовать на флангах атаки, можно найти здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

90 комментариев

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Aleksey Yashin
Будут в Спартаке Бальде и Мама Балде
+186
-1
+185
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D-oh!
Батю Бальде подтяните тоже
+120
-2
+118
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Тимофей Прудников
Ответ Aleksey Yashin
Будут в Спартаке Бальде и Мама Балде
И папа и брат и сестра Бальде
+64
-3
+61
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D-oh!
Ответ Замаев Рамиль
Всей семьёй играть будут. Классно же)
Конечно, будет самый Балдежный клуб))
+34
-1
+33
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schwein
Спартак решил собрать фулл хаус из Бальде?
+28
-2
+26
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Oleg Olegov
Ответ Тимофей Прудников
И папа и брат и сестра Бальде
И Брат Промеса
+24
-2
+22
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Максим Макрушин
теперь наш Бальде от мамы никуда не уедет
+21
0
+21
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Алексей Ненахов
Ну хоть не Мама Стифлера , а то Терри приедет
+17
0
+17
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FUFAYKIN
Одноклубники будут ржать - “Бальде с мамкой на треню пришел»
+11
0
+11
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BBshkin
Судя по заголовку он и мячи с собой привезёт, все 12
+9
0
+9
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Вечно в бане
Бальде номер 1 и Бальде номер 2.
+7
0
+7
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Замаев Рамиль
Ответ D-oh!
Батю Бальде подтяните тоже
Всей семьёй играть будут. Классно же)
+8
-1
+7
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reastat-barmen
Ответ Aleksey Yashin
Будут в Спартаке Бальде и Мама Балде
и Папу Гомез)
+6
0
+6
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Олег Федянин
На что только не готов Спартак ради адаптации Кейта Бальде
+6
-1
+5
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Плеймейкер87
А Папу Гомеса взять не хотят?
+4
0
+4
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Кирилл Голивец
Ответ Trash Talking
Странно, что Мама, потому что в футболе, особенно у африканцев популярны Папы. Ждем еще Папу Гуйе)
Кстати он произносится как Пап Гей
+3
0
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Александр Шашков
Много бальде не бывает, но конечно топовых Спартак выбирает игроков бюджет похожу совсем на нуле
+4
-1
+3
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Гоша Петров
Ответ Вратарь Бага
вроде хотели делать ставку на российских игроков и на очень сильных легионеров, в итоге не?
очень сильных легионеров это кого Месси?Де Брюйне?по твоему человек забивающий в чемпе Франции 12 голов прям днищенский игрок что ли?
+3
0
+3
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maximilian_15
Ответ reastat-barmen
и Папу Гомез)
И Баба Адаму
+2
0
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Kranmeister
мама Балде давай, давай, давай!
+2
0
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Амин Чич
Мы тут так много употребляем слово "мама", что Спортс не разобравшись может нас "кикнуть"
+2
0
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Гоша Петров
Ответ Александр Шашков
Много бальде не бывает, но конечно топовых Спартак выбирает игроков бюджет похожу совсем на нуле
сколько ему надо было забить в чемпионате Франции за сезон?30?что бы ты одобрение дал свое?
+3
-1
+2
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Амин Чич
Ответ schwein
Спартак решил собрать фулл хаус из Бальде?
тут скорее всего флэш из ПИК
+3
-1
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Фут.Боль
Ответ Ganibale
Я понимаю тут много шуток на очевидную тему, может кто подскажет хороший игрок?
Обалденный.
+2
0
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Николай Егоров
Ответ D-oh!
Конечно, будет самый Балдежный клуб))
Сказка о Спартаке и футболистах его Балде
+2
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