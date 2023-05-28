Гафин о «Динамо»: «Бувач продолжит работать, и придет Яровинский, наверное. Тренера объявим в предсезонке»

Желько Бувач останется спортивным директором «Динамо».

«Мы объявим главного тренера в предсезонке.

продолжит работать в « ». Наверное, пришли к тому, что в клубе будет работать », – сказал член совета директоров московского клуба Дмитрий Гафин.

Яровинский с декабря 2019 года по январь 2023 года работал спортивным директором «Рубина». Сообщалось, что он станет главой селекционной службы « ».

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