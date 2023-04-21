Анчелотти раскритиковал календарь: «Слишком много игр. Каждый думает о себе – лига, федерация, ФИФА, УЕФА. Что-то должно измениться»
Карло Анчелотти критически отозвался о расписании матчей «Реала».
Мадридский клуб продолжает соревноваться в трех турнирах.
6 мая «Реал» встретится с «Осасуной» в финале Кубка Испании. 9 мая у испанской команды запланирован первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против Манчестер Сити».
«Календарь слишком напряженный, слишком много игр. Мы должны следить за здоровьем игроков.
Футболисты – самая важная часть футбола, но каждый думает о себе: лига думает о себе, федерация думает о себе, ФИФА думает о себе, УЕФА думает о себе.
Это нехорошо для футбола. Это неправильно. Что-то должно измениться. Слишком много игр», – сказал главный тренер «Реала».
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Лиги, УЕФА и иже с ними зарабатывают на топовых футболистах. можно всегда ротировать состав, но тогда и не будут ходить на стадионы люди, чтобы увидеть "Месси, Бензема, Модрича, КДБ и тд". и смотреть тот же чемпионат Франции, если Месси будет играть через матч, например. значит лиги потеряют деньги.
Если говорить вообще о крупных спортивных проектах, то европейский футбол - единственный где нет права голоса у спортсменов. в Америке без профсоюза спортсменов ничего не решить. и там есть четкий принцип, кстати, что топовые игроки просто так пропускать матчи не могут (чтобы отдыхать), так как на них ходят люди. а в Европе просто всем насрать на мнение тренеров/футболистов, которые бабки этим лигам и зарабатывают.
Но тут же ещё есть один существенный и болезненны момент, о котором многие забывают. Ведь не только футболисты, но весь тренерский штаб при таких календарях работает на износ. Так что Папа Карло подразумевает нагрузку в т.ч. и на себя, далеко не юного.
Уместно напомнить, что через полтора месяца дону Карло исполнится 64 (шестьдесят четыре!) года.
Это не так работает.
Основа середняков по мастерству, может, и такая же, как скамейка Реала, но они всё равно сыграны и в хорошей игровой форме, потому что играют постоянно.
Безболезненно постоянно ротировать большую часть состава от игры к игре ты не можешь, не говоря уж о том, что даже в таком клубе как Реал игру определяет несколько ключевых игроков.
В последний раз такое удавалось разве что Зидану в сезоне 16-17. С нынешним подбором игроков это не прокатит.
А о ком они должны думать? О тебе?
Где там сверх нагрузка? Чемп ЛЧ и Кубок. До 60 матчей в год.
Слкратите количество участников в чемпе. Ок.
Да только доходики ваши сократятся и вы меньше заработаете. Вот незадача.