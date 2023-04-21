Анчелотти раскритиковал календарь: «Слишком много игр. Каждый думает о себе – лига, федерация, ФИФА, УЕФА. Что-то должно измениться»

Карло Анчелотти критически отозвался о расписании матчей «Реала».

Мадридский клуб продолжает соревноваться в трех турнирах.

6 мая «Реал» встретится с «Осасуной» в финале Кубка Испании. 9 мая у испанской команды запланирован первый полуфинальный матч против Манчестер Сити».

«Календарь слишком напряженный, слишком много игр. Мы должны следить за здоровьем игроков.

Футболисты – самая важная часть футбола, но каждый думает о себе: лига думает о себе, федерация думает о себе, думает о себе, думает о себе.

Это нехорошо для футбола. Это неправильно. Что-то должно измениться. Слишком много игр», – сказал главный тренер « ».

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