Анчелотти раскритиковал календарь: «Слишком много игр. Каждый думает о себе – лига, федерация, ФИФА, УЕФА. Что-то должно измениться»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА ФИФА Федерация футбола Испании календарь Футбол

Карло Анчелотти критически отозвался о расписании матчей «Реала».

Мадридский клуб продолжает соревноваться в трех турнирах.

6 мая «Реал» встретится с «Осасуной» в финале Кубка Испании. 9 мая у испанской команды запланирован первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против Манчестер Сити».

«Календарь слишком напряженный, слишком много игр. Мы должны следить за здоровьем игроков.

Футболисты – самая важная часть футбола, но каждый думает о себе: лига думает о себе, федерация думает о себе, ФИФА думает о себе, УЕФА думает о себе.

Это нехорошо для футбола. Это неправильно. Что-то должно измениться. Слишком много игр», – сказал главный тренер «Реала».

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57 комментариев

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dudufufu
Это ещё повезло, что Кубок без Пути Регионов
+57
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b_arfa
Ну так ты попробуй не выпускать каждый раз состав ctrl c + ctrl v, не мариновать Азара, который не пойми почему сидит на лавке, выпускать молодежь не на 85 минуте. И когда такая команда как Реал хочет забирать все трофеи за сезон, они должны быть готовы к такому календарю и заодно вспоминать сколько у них ЗП
+55
-24
+31
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Фёдор Кузнецов
Ответ b_arfa
Ну так ты попробуй не выпускать каждый раз состав ctrl c + ctrl v, не мариновать Азара, который не пойми почему сидит на лавке, выпускать молодежь не на 85 минуте. И когда такая команда как Реал хочет забирать все трофеи за сезон, они должны быть готовы к такому календарю и заодно вспоминать сколько у них ЗП
Посмотри состав Реала на последние матчи Ла Лиги и не пищи бред
+35
-10
+25
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dancosmodan
Ответ Фанат спорта01
а почему нельзя сделать чемпионаты из 18 или 16команд?
согласен, барсу и реал можно в сегунду отправить
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EmilKB24
Ответ Экспертное мнение
Как же достали нытики про календарь, у топ клубов в обойме 20-25 игроков, выпускайте всех, в чем проблема? Ааа, так хочется выпускать всегда только лучших, хочется побольше трофеев? Так это хотелки топ клубов, за это надо платить, никто не обязан угождать топам ради того чтобы им было легче фармить трофеи. Нужно давать играть всем и не будет проблем.
хорошо.

Лиги, УЕФА и иже с ними зарабатывают на топовых футболистах. можно всегда ротировать состав, но тогда и не будут ходить на стадионы люди, чтобы увидеть "Месси, Бензема, Модрича, КДБ и тд". и смотреть тот же чемпионат Франции, если Месси будет играть через матч, например. значит лиги потеряют деньги.

Если говорить вообще о крупных спортивных проектах, то европейский футбол - единственный где нет права голоса у спортсменов. в Америке без профсоюза спортсменов ничего не решить. и там есть четкий принцип, кстати, что топовые игроки просто так пропускать матчи не могут (чтобы отдыхать), так как на них ходят люди. а в Европе просто всем насрать на мнение тренеров/футболистов, которые бабки этим лигам и зарабатывают.
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Arthas M
Ответ b_arfa
Ну так ты попробуй не выпускать каждый раз состав ctrl c + ctrl v, не мариновать Азара, который не пойми почему сидит на лавке, выпускать молодежь не на 85 минуте. И когда такая команда как Реал хочет забирать все трофеи за сезон, они должны быть готовы к такому календарю и заодно вспоминать сколько у них ЗП
Азар не пойми почему сидит на лавке?))) Вот это сейчас серьезно было?
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Боевой Бурят Путина
Разговоры, что игр слишком много, и звезды устают, пошли лет 20 назад. С тех пор отменили второй групповой этап ЛЧ (стало 2 игры 1/8 вместо 6 в группе), зато добавили Лигу наций вместо товарняков, Клубный ЧМ вместо Межконтинентального кубка, расширили число участников Евро и ЧМ…
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Мельников Михаил
Ответ Пономарев Дима
Честно говоря, надоели эти стоны тренеров о большом количестве игр. У большинства топ-клубов на скамейке игроки уровнем выше, чем основа аутсайдеров. Но всё равно они все матчи хотят играть основой, в кубках, в чемпионате с аутсайдерами. А потом жалуются, что игроки устают Если все так волнуются за здоровье игроков, то нужно поставить лимит на определённом количестве матчей за клуб и сборную в год для игрока. Чтобы тренеры давали играть во второстепенных турнирах и матчах молодым. Что и лидеров разгрузит, и конкуренцию повысит
Вот ты идёшь смотреть футбол. И ты же хочешь увидеть лучших на поле. А не ротацию. Пусть и с лавки выдут сильные игроки. Это будет все равно не то.
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Виталий Ан
Ну правда ведь доходит до маразма. Сити и Реал играют каждый третий день. О каком качестве и подготовке может идти речь? Конечно всем хочется много соревнований, но ведь хорошей команде просто не остается сил показать что то. Может быть потому и много Итальянских команд. Которые даже в напряженный график особо и не устают на поле играя в не энергозатратный футбол.
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гилберт
Что должно произойти? Зарплаты снизиться?
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ДЖИН
Чеферин клал на вас, у него свои планы, рубануть с вас деньжат в ЛигеЧемпионов на пару с Инфатилиной. Попомнят еще Анхеля Вильяра.
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Hans Castorp
Ла Лига благополучно слита , поэтому против Осасуны можно смело ставить второй состав , за исключением Азара естественно. А так Анчелотти конечно прав , если бы Реал сейчас все еще боролся за чемпионство , то календарь был бы просто уничтожающий. В принципе именно из-за этого во многом Реал Карло и уволил в его первый заход
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Пако
Формула тут только такая: Хочешь много престижных трофеев, нужны 2 + почти равноценных состава.
Но тут же ещё есть один существенный и болезненны момент, о котором многие забывают. Ведь не только футболисты, но весь тренерский штаб при таких календарях работает на износ. Так что Папа Карло подразумевает нагрузку в т.ч. и на себя, далеко не юного.
Уместно напомнить, что через полтора месяца дону Карло исполнится 64 (шестьдесят четыре!) года.
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Golfimbyl
Ответ Arthas M
Азар не пойми почему сидит на лавке?))) Вот это сейчас серьезно было?
Да чуваку реально не понятно за что Азара на скамейке морозят! Есть версия что накидывает на вентилятор просто и его игру толком не видел, чисто нарезки походу ( хотя что там можно нарезать?), барса то вылетела из всех турниров им по кайфу все! Это Реал пусть ноет что играет на несколько фронтов сразу
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Папичслав
это бремя топ клуба
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gerudes
Ответ Пономарев Дима
Честно говоря, надоели эти стоны тренеров о большом количестве игр. У большинства топ-клубов на скамейке игроки уровнем выше, чем основа аутсайдеров. Но всё равно они все матчи хотят играть основой, в кубках, в чемпионате с аутсайдерами. А потом жалуются, что игроки устают Если все так волнуются за здоровье игроков, то нужно поставить лимит на определённом количестве матчей за клуб и сборную в год для игрока. Чтобы тренеры давали играть во второстепенных турнирах и матчах молодым. Что и лидеров разгрузит, и конкуренцию повысит
"У большинства топ-клубов на скамейке игроки уровнем выше, чем основа аутсайдеров."

Это не так работает.

Основа середняков по мастерству, может, и такая же, как скамейка Реала, но они всё равно сыграны и в хорошей игровой форме, потому что играют постоянно.

Безболезненно постоянно ротировать большую часть состава от игры к игре ты не можешь, не говоря уж о том, что даже в таком клубе как Реал игру определяет несколько ключевых игроков.

В последний раз такое удавалось разве что Зидану в сезоне 16-17. С нынешним подбором игроков это не прокатит.
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Vvvv Xxxx
Ответ Папичслав
тут на него юзеры набросятся или нет, это же анчелотти, а не клопп
Да тут его съели уже )) и зачем-то начали сравнивать себя с ним,говоря о своей работе
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Love_AC_Milan_1899
Написал коммент, схватил минус, ушёл в депрессию, задумался о смысле бытия.
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Пако
Ответ Пако
Формула тут только такая: Хочешь много престижных трофеев, нужны 2 + почти равноценных состава. Но тут же ещё есть один существенный и болезненны момент, о котором многие забывают. Ведь не только футболисты, но весь тренерский штаб при таких календарях работает на износ. Так что Папа Карло подразумевает нагрузку в т.ч. и на себя, далеко не юного. Уместно напомнить, что через полтора месяца дону Карло исполнится 64 (шестьдесят четыре!) года.
PS: символический и мотивирующий момент - Стамбульский финал ЛЧ нынешнего сезона состоится в День рождения Карло Анчелотти -10 июня 2023 года ...
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Йозеф Блаттер
Больше игр, больше доходов, больше денег, больше зарплата, и у игроков и у тебя в том числе. Устают бедные видите ли. Идите работайте вместо меня на заводе за 700$ блэ.
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Владимир Лапин
Ответ b_arfa
Ну так ты попробуй не выпускать каждый раз состав ctrl c + ctrl v, не мариновать Азара, который не пойми почему сидит на лавке, выпускать молодежь не на 85 минуте. И когда такая команда как Реал хочет забирать все трофеи за сезон, они должны быть готовы к такому календарю и заодно вспоминать сколько у них ЗП
Написал неизвестно кто Карло Анчелотти. Самому не стремно такие советы давать? Даже если не смотреть на имена и регалии, то тренеру уж точно лучше знать, кто в какой форме из его команды и кого выпускать на поле, а кому полировать лавку
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Beriya
Карло ты бы видел какой у нас вой подымается если команда два раза в неделю играет
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Е.Р.
Каждый думает о себе....
А о ком они должны думать? О тебе?
Где там сверх нагрузка? Чемп ЛЧ и Кубок. До 60 матчей в год.
Слкратите количество участников в чемпе. Ок.
Да только доходики ваши сократятся и вы меньше заработаете. Вот незадача.
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werowolf-gears
Лучшее время в ЛЧ: с 32 командами и вторым групповым этапом
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Подкат Пенальтьевич
Не позорился бы старый маразматик. Обычные люди каждый день пахают по 8 часов 50 лет жизни. А им 4 часа в неделю сложно напрячься. Не нравится иди на завод отдохни.
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