Мостовой об РПЛ: «Тренерский круговорот разочаровывает. Одни и те же ходят по одним и тем же клубам»
Александр Мостовой недоволен частой сменой тренеров в клубах Мир РПЛ.
В сезоне-2022/23 клубы РПЛ увольняли главных тренеров 18 раз – это рекорд по отставкам за сезон.
«Не могу сказать, что «Химки» и «Торпедо» разочаровали. Мы в самом начале сезона говорили, что там не пойми что – так было и до конца сезона.
Разочаровывает тренерский круговорот в клубах РПЛ – одни и те же приходят, уходят, переходят по одним и тем же клубам.
Да, так и в других чемпионатах, но далеко не в таких количествах», – сказал Мостовой.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
1. Талалайка - да, круговоротчик. Спору нет
2. Пятибратов - первый опыт ГТ
3. Клотет - новый иностранный тренер.
4. Евсеев - до этого по сути в РПЛ работал только с Уфой и небольшой отрезок с Амкаром. Всё ок
5. Горлов - абсолютно новое для РПЛ лицо.
6. Бердыев - комментарии излишни
7. Хохлов - это просто даже не тренер. На уровне РПЛ работал мало.
8. Юран - до Химок, которые сам же и вывел, более 10 лет не работал в РПЛ. Точно не круговоротчик.
9. Гогниев - первый опыт в РПЛ
10. Савичев - аналогично
11. Гончаренко - успешный тренер, но да, много где поработал. Круговоротчик с натяжкой.
12. Ивич - новый иностранный тренер
13. Новый гт Динамо - настолько новый, что даже имя ещё не запомнил
14. Ташуев уже даже не помню, когда последний раз тренировал в РПЛ
15. Галактионов - молодой тренер с не самым большим опытом в РПЛ.
16. немцы Локомотива - ноу коментс
Может, кого-то забыл, но кажется, что никакого круговорота и близко нет.
Когда не позвали играть в тренерский круговорот
А когда приходит какой-нибудь новый иностранец, тот же Мостовой кричит - фу, ноунейм, гастарбайтер, даже чеканить не умеет, нигде не играл.
У него иностранцы все неизвестные, не достойны тренировать, свои в круговороте. Кто должен-то быть на тренерской скамье? Ну помимо Гвардиолы и Клоппа с Анчелотти?
- а меня никто не зовёт, добавил Мостовой