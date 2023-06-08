Мостовой об РПЛ: «Тренерский круговорот разочаровывает. Одни и те же ходят по одним и тем же клубам»

Теги Химки премьер-лига Россия Торпедо Александр Мостовой отставки Чемпионат.com Футбол

Александр Мостовой недоволен частой сменой тренеров в клубах Мир РПЛ.

В сезоне-2022/23 клубы РПЛ увольняли главных тренеров 18 раз – это рекорд по отставкам за сезон.

«Не могу сказать, что «Химки» и «Торпедо» разочаровали. Мы в самом начале сезона говорили, что там не пойми что – так было и до конца сезона.

Разочаровывает тренерский круговорот в клубах РПЛ – одни и те же приходят, уходят, переходят по одним и тем же клубам.

Да, так и в других чемпионатах, но далеко не в таких количествах», – сказал Мостовой.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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36 комментариев

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JustF0rTheW1n322
Тренер Мостовой - как глоток свежего воздуха будет для РПЛ.
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Ебздрогыч
Я тоже, я тоже так хочу! Меня возьмите в круговорот! Я скоро с бумажкой буду - кричал Мостовой, глядя как радуются физруки, кружась в круговороте.
+14
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Брэд Либил
Ответ Eddenonkas
Сейчас люди понабегут в комментарии и начнут говорить, что Александр на себя намекает, но, на деле. Вполне логичная мысль у Мостового вышла. В последнее время он слишком дельные вещи говорит. Тем более, для себя.
Ну если по фактам, то нет. Смотрим все назначения внутри сезона.
1. Талалайка - да, круговоротчик. Спору нет
2. Пятибратов - первый опыт ГТ
3. Клотет - новый иностранный тренер.
4. Евсеев - до этого по сути в РПЛ работал только с Уфой и небольшой отрезок с Амкаром. Всё ок
5. Горлов - абсолютно новое для РПЛ лицо.
6. Бердыев - комментарии излишни
7. Хохлов - это просто даже не тренер. На уровне РПЛ работал мало.
8. Юран - до Химок, которые сам же и вывел, более 10 лет не работал в РПЛ. Точно не круговоротчик.
9. Гогниев - первый опыт в РПЛ
10. Савичев - аналогично
11. Гончаренко - успешный тренер, но да, много где поработал. Круговоротчик с натяжкой.
12. Ивич - новый иностранный тренер
13. Новый гт Динамо - настолько новый, что даже имя ещё не запомнил
14. Ташуев уже даже не помню, когда последний раз тренировал в РПЛ
15. Галактионов - молодой тренер с не самым большим опытом в РПЛ.
16. немцы Локомотива - ноу коментс
Может, кого-то забыл, но кажется, что никакого круговорота и близко нет.
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Aleksey Yashin
"Разочаровывает тренерский круговорот в клубах РПЛ – одни и те же приходят, уходят"

Когда не позвали играть в тренерский круговорот
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Барсик Юрана
«Сегодня утром я тренировал клуб, а уже вечером сижу в студии матч тв» - Андреа Талалаев
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Barca10fan
царю места не дают, собаки позорные, добавил Александр
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Ебздрогыч
Разочаровывает тренерский круговорот в клубах РПЛ – одни и те же приходят, уходят, переходят по одним и тем же клубам.

А когда приходит какой-нибудь новый иностранец, тот же Мостовой кричит - фу, ноунейм, гастарбайтер, даже чеканить не умеет, нигде не играл.
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skreamer
Ответ JustF0rTheW1n322
Тренер Мостовой - как глоток свежего воздуха будет для РПЛ.
...когда проезжаешь мимо птицефабрики.
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Дважды_Герой
Без бумажки ты букашка, а с бумажкой - участник круговорота.. (с) Мостовой..
+3
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old folk
Но как только появляется фрешмэн вроде Абаскаля или Тедеско, Мостовой будет первым, где его же захейтит
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R-WRashid
В круговороте тренеров в РПЛ есть один жирный плюс – баттхерт Царя.
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доктор Ливси
А как же я, Малыш?! Ведь я же лучше лучше собаки!
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Dmitry Orlov
Одни и те же Абаскали, Йокановичи, Ивичи, Клотеты и Лички - который год уже туда-сюда приходят-уходят в РПЛ, действительно, сколько команд в РПЛ они уже сменили.
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Соль.
Каравай, каравай, кого хочешь - выбирай!
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Император Плутона
Ответ Франческо Тотти
Мостовой - говорящая голова, не более. У него иностранцы все неизвестные, не достойны тренировать, свои в круговороте. Кто должен-то быть на тренерской скамье? Ну помимо Гвардиолы и Клоппа с Анчелотти?
Он чеканить хоть умеет, этот ваш Анчелотти?
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Франческо Тотти
Мостовой - говорящая голова, не более.
У него иностранцы все неизвестные, не достойны тренировать, свои в круговороте. Кто должен-то быть на тренерской скамье? Ну помимо Гвардиолы и Клоппа с Анчелотти?
+1
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Dr.Gebbelsss
"Разочаровывает тренерский круговорот в клубах РПЛ – одни и те же приходят, уходят"
- а меня никто не зовёт, добавил Мостовой
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Костя Киреев
я тоже хочу ходить по кругу (с) Мостовой
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KeriLLo
Ничего, вот получит бумажку и покажет как надо тренировать чтобы не увольняли, все эти Семаки, Лички, Федотовы и рядом стоять не будут.
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Азиз Ибодуллаев
То ли дело Я
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Добрый Ретроград
Прям колесо Сансары. Но придёт просветлённый Царь и его остановит.
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LIBerly
Мостовой наш, родной, диванный критик!)
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damondiamond
интересно посмотреть, как тренирует Мостовой
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Evengar
А чего ему волноваться, Саня всё равно с АПЛ начнет свой путь.
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ubber
Ответ доктор Ливси
А как же я, Малыш?! Ведь я же лучше лучше собаки!
Чем, ну чем Мостовой лучше?
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