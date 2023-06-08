Мостовой об РПЛ: «Тренерский круговорот разочаровывает. Одни и те же ходят по одним и тем же клубам»

Александр Мостовой недоволен частой сменой тренеров в клубах Мир РПЛ.

В сезоне-2022/23 клубы увольняли главных тренеров 18 раз – это рекорд по отставкам за сезон.

«Не могу сказать, что « » и « » разочаровали. Мы в самом начале сезона говорили, что там не пойми что – так было и до конца сезона.

Разочаровывает тренерский круговорот в клубах РПЛ – одни и те же приходят, уходят, переходят по одним и тем же клубам.

Да, так и в других чемпионатах, но далеко не в таких количествах», – сказал .

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