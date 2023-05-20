Личка про 2:2 с «Зенитом»: «Ничья воспринимается сложнее, когда ты был в трех секундах от победы. Рад, что «Оренбург» пробовал владеть мячом, это важно»

Теги Зенит премьер-лига Россия Оренбург Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Марцел Личка прокомментировал ничью «Оренбурга» в матче с «Зенитом».

Матч 28-го тура Мир РПЛ завершился вничью – 2:2. «Зенит» сравнял счет на 5-й добавленной ко второму тайму минуте благодаря голу Ивана Сергеева.

«Понятно, что ничья воспринимается сложнее, когда ты был в 3 секундах от победы. Но мы играли с очень сильной командой.

Перед игрой я сказал, что у «Зенита» будет преимущество во владении, и мы умрем, если отдадим им мяч. Но я рад, что моя команда тоже пробовала владеть мячом. Это очень важно.

«Зенит» играет так, что это команда уровня выше РПЛ. Когда ты ведешь 2:1 на 95‑й минуте, понятно, что хочешь выиграть. Жаль, что не хватило нескольких секунд до победы.

В последних двух матчах, в том числе и сегодня, соперник [забивал] в добавленное время, мы потеряли 5 очков в этих играх. Я очень грущу, потому что команда проделала хорошую работу, и в матче с «Динамо» [в последнем туре] я хотел биться за шестое место», – сказал главный тренер «Оренбурга».

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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4 комментария

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Owen_the_Simple
А другому фарму хозяева кинули кость в очко 7 мая
+17
-2
+15
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Big Nick
Ответ ss_podonok
хозяева кинули кость своему фарму в виде очка
Зачем ты так про свой клуб говоришь. Понимаю то, что 🐷 стал фармом, очень обидно, но не надо так резко выражаться в адрес клуба, за который ты болеешь.
+5
-2
+3
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Павел Колесников
Зенит третий тур подряд в добавленное забивает. Прёт команде, что есть - то есть
+1
-1
0
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