Бенни Маккарти: «Если «МЮ» потеряет Де Хеа, это будет преступлением»
Бенни Маккарти призвал «Манчестер Юнайтед» продлить контракт с Давидом Де Хеа.
30 июня 32-летний вратарь может стать свободным агентом.
«У него 17 сухих матчей в АПЛ. Конечно, он и пропускал, но выиграть в очередной раз «Золотую перчатку» – это выдающийся результат.
Вы же видите, насколько тяжело играть в Премьер-лиге, поэтому у каждого порой случаются неудачные матчи. Но это не мешает ему оставаться одним из лучших вратарей, которых я когда-либо видел и с которыми работал. Он невероятен.
Если «Ман Юнайтед» потеряет такого голкипера, как Де Хеа, это будет преступлением», – сказал ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
в атаке он, конечно, чуть получше, но на воротах - это будет полный швах😱