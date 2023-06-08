Бенни Маккарти: «Если «МЮ» потеряет Де Хеа, это будет преступлением»

Бенни Маккарти призвал «Манчестер Юнайтед» продлить контракт с Давидом Де Хеа.

30 июня 32-летний вратарь может стать свободным агентом.

«У него 17 сухих матчей в . Конечно, он и пропускал, но выиграть в очередной раз «Золотую перчатку» – это выдающийся результат.

Вы же видите, насколько тяжело играть в Премьер-лиге, поэтому у каждого порой случаются неудачные матчи. Но это не мешает ему оставаться одним из лучших вратарей, которых я когда-либо видел и с которыми работал. Он невероятен.

Если « » потеряет такого голкипера, как Де Хеа, это будет преступлением», – сказал ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед».

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