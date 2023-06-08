Бенни Маккарти: «Если «МЮ» потеряет Де Хеа, это будет преступлением»

Теги Манчестер Юнайтед Бенни Маккарти премьер-лига Англия Давид Де Хеа Футбол

Бенни Маккарти призвал «Манчестер Юнайтед» продлить контракт с Давидом Де Хеа.

30 июня 32-летний вратарь может стать свободным агентом.

«У него 17 сухих матчей в АПЛ. Конечно, он и пропускал, но выиграть в очередной раз «Золотую перчатку» – это выдающийся результат.

Вы же видите, насколько тяжело играть в Премьер-лиге, поэтому у каждого порой случаются неудачные матчи. Но это не мешает ему оставаться одним из лучших вратарей, которых я когда-либо видел и с которыми работал. Он невероятен.

Если «Ман Юнайтед» потеряет такого голкипера, как Де Хеа, это будет преступлением», – сказал ассистент главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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2 комментария

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RealJon
ничего не потеряют. если купят Диего Косту, он ничут не хуже будет
+4
0
+4
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Tollie
Ответ RealJon
ничего не потеряют. если купят Диего Косту, он ничут не хуже будет
ну не знаю, спорно...

в атаке он, конечно, чуть получше, но на воротах - это будет полный швах😱
+2
0
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