Де Хеа получил 3 из 10 баллов от Independent за финал с «Ман Сити». У него худшая оценка вместе с Санчо и Эриксеном

Давид Де Хеа получил одну из худших оценок в составе «МЮ» в финале Кубка Англии.

«Манчестер Юнайтед» проиграл « » (1:2) в финальной игре турнира.

Manchester Evening News оценил действия вратаря в этом матче на 4 из 10. Еще хуже оценили выступление и – на 3 из 10.

The Independent также выставил оценки футболистам « ». По их версии, на тройку сыграли , и Джейдон Санчо.

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