Де Хеа получил 3 из 10 баллов от Independent за финал с «Ман Сити». У него худшая оценка вместе с Санчо и Эриксеном

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии рейтинги Давид Де Хеа Кристиан Эриксен Фред Джейдон Санчо Футбол

Давид Де Хеа получил одну из худших оценок в составе «МЮ» в финале Кубка Англии.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» (1:2) в финальной игре турнира.

Manchester Evening News оценил действия вратаря в этом матче на 4 из 10. Еще хуже оценили выступление Фреда и Джейдона Санчо – на 3 из 10.

The Independent также выставил оценки футболистам «Манчестер Юнайтед». По их версии, на тройку сыграли Давид Де Хеа, Кристиан Эриксен и Джейдон Санчо.

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9 комментариев

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TravenS
Ответ Нголо Щербатски
Дайте Джейдону Санчо и он принесет Юнайтед чемпионство! Вообще повезло всей АПЛ что МЮ играл на 4 фронтах и имел кучу травм.
Пусть его девушка ему даёт)
+8
-1
+7
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avcgloronalduMU
сити всем оценки сбивает))
чем ответит Лукаку в лч, будет топ
+3
0
+3
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Мукунку хороший
Лучше бы он пи### получил.. заслужил сполна..
0
0
0
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Никула
Ответ TravenS
Пусть его девушка ему даёт)
😂🤣😂🤣
0
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zzzeeerrrooo
Ответ DolJun
жаль сильнейший воспитанник в истории сити против своего бывшего клуба ничего не показал. надеялся он лично будет заряжен раскидывать деревях диасов
Сильнейший воспитанник берет трофеи в составе Сити
0
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