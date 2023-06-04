Де Хеа получил 3 из 10 баллов от Independent за финал с «Ман Сити». У него худшая оценка вместе с Санчо и Эриксеном
Давид Де Хеа получил одну из худших оценок в составе «МЮ» в финале Кубка Англии.
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» (1:2) в финальной игре турнира.
Manchester Evening News оценил действия вратаря в этом матче на 4 из 10. Еще хуже оценили выступление Фреда и Джейдона Санчо – на 3 из 10.
The Independent также выставил оценки футболистам «Манчестер Юнайтед». По их версии, на тройку сыграли Давид Де Хеа, Кристиан Эриксен и Джейдон Санчо.
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