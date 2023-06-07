«В РПЛ мы очень мало играем. У «Фиорентины» 60-й матч в сезоне – вот куда надо стремиться». Писарев о календаре
Николай Писарев считает, что в России необходимо играть больше матчей.
«Фиорентина» [в финале Лиги Конференций] будет играть 60‑й матч в сезоне, у «Вест Хэма» тоже около того. Это колоссальная нагрузка. Не все футболисты провели по столько матчей.
Если мы говорим про РПЛ, с новым форматом Кубка, то считаю, что мы очень мало играем. Вот куда надо стремиться», – сказал тренер сборной России.
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
Или вы хотите что бы условный Спартак или Динамо между собой за сезон раза 8-10 сыграли? Во бред будет
Екатеринбург - Калининград 3000 км.