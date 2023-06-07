«В РПЛ мы очень мало играем. У «Фиорентины» 60-й матч в сезоне – вот куда надо стремиться». Писарев о календаре

Теги Фиорентина Вест Хэм премьер-лига Россия Николай Писарев календарь Матч ТВ Лига Конференций УЕФА Футбол

Николай Писарев считает, что в России необходимо играть больше матчей.

«Фиорентина» [в финале Лиги Конференций] будет играть 60‑й матч в сезоне, у «Вест Хэма» тоже около того. Это колоссальная нагрузка. Не все футболисты провели по столько матчей.

Если мы говорим про РПЛ, с новым форматом Кубка, то считаю, что мы очень мало играем. Вот куда надо стремиться», – сказал тренер сборной России.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Royal Watcher
Вы и десять нормально отыграть не можете 🤣
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wadwill13
не 60 а 48- это еврокубки до финала... нафиг приводить пример который не работает? ещё финалистов лиги чемпионов приплети....
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
У нас на всю страну один игрок уровня Фиорентины, куда нам
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Так они в еврокубках выступают
Или вы хотите что бы условный Спартак или Динамо между собой за сезон раза 8-10 сыграли? Во бред будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леван Мкртчян
Тоже мне проблема. Разбить путь регионов из кубка России на дополнительные подвалы.... вроде пути областей, пути автономных округов, пути краев и пути республик. И вот уже соточка матчей за сезон наберется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Лучше играть меньше чем больше ,слишком много матчей это плохо сказывается на здоровье игроков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
ЦСКА и Краснодар уже стремятся...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
An Kr
Такие говоруны как Писарев хоть в календарь заглядывали? Италия играет всю зиму. К чему такие глупые заявления?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Акимов
Почему бы рпл не расширить до 18-20 команд? В условиях отсутствия еврокубков и сборной самое время
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Семенченко
наши после 15 устают как будто сезон провели )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Песчанка
Вся Италия с севера на юг 1170 км, с запада на восток 1400 км.
Екатеринбург - Калининград 3000 км.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mbest77
Ответ Спартак Уокер
Лучше играть меньше чем больше ,слишком много матчей это плохо сказывается на здоровье игроков
Йозе Марин, ты?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Семенченко
Ответ An Kr
Такие говоруны как Писарев хоть в календарь заглядывали? Италия играет всю зиму. К чему такие глупые заявления?
а при чём тут это?имеются в виду матчи в сезоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Семенченко
Ответ Владимир Акимов
Почему бы рпл не расширить до 18-20 команд? В условиях отсутствия еврокубков и сборной самое время
а спонсировать кто будет?давно Небесная Лига не пополнялась?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий