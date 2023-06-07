«В РПЛ мы очень мало играем. У «Фиорентины» 60-й матч в сезоне – вот куда надо стремиться». Писарев о календаре

Николай Писарев считает, что в России необходимо играть больше матчей.

« » [в финале ] будет играть 60‑й матч в сезоне, у « » тоже около того. Это колоссальная нагрузка. Не все футболисты провели по столько матчей.

Если мы говорим про , с новым форматом Кубка, то считаю, что мы очень мало играем. Вот куда надо стремиться», – сказал тренер сборной России.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?