Мойес перед финалом ЛК: «Важнейший момент моей карьеры. Финал еврокубка – одна из вершин»

Теги Фиорентина Вест Хэм Дэвид Мойес премьер-лига Англия серия А Италия Лига Конференций УЕФА Футбол

Дэвид Мойес назвал финал Лиги конференций во главе «Вест Хэма» главным моментом карьеры.

«Вест Хэм» вышел в финал еврокубка впервые за 47 лет. Европейских трофеев у клуба не было с 1965-го.

«Это невероятно. Предстоящий матч приводит меня в большое волнение. Я действительно надеюсь, что смогу выйти на следующий уровень и выиграть предстоящий матч.

Я начал тренировать в 35 – у меня неплохая карьера. Более тысячи матчей, несколько финалов, несколько повышений в классе. Но это важнейший момент моей карьеры. Здорово оказаться в финале еврокубка, это воодушевляет любого. Это одна из вершин для тренера.

Надеюсь, это только начало. Я всегда говорил, что лучшее впереди. Сейчас я наслаждаюсь моментом», – сказал 60-летний тренер.

Сегодня «Вест Хэм» сыграет с «Фиорентиной» в финале Лиги конференций в Праге. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:00 по московскому времени.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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9 комментариев

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Ихарь Окенфэйлов
Надеюсь получится взять трофей. Буду болеть персонально за Мойеса, он достоин!
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DonaldBrashear 2.0
очень надеюсь, что Вест Хэм возьмет трофей сегодня, Дэвид Мойес заслужил! После такой неудачи с МЮ, потом Испания была еще, думал, что все, а нет, выстроил вполне крепкий в прошлых годах в АПЛ команду, в этом дошел до финала какого-никакого еврокубка. Молодец, тренер! Достойный человек.
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bestvideox
Все думали, что этот турнир для стран с низким уровнем чемпионата, а в финале видим представителей Англии и Италии. Успехов Мойесу, будем смотреть!
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Спартак Уокер
А представьте себе если бы Кокорин в этом сезоне остался в Фиорентине он же мог выиграть еврокубок получается
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GloryReal
На самом деле у него печальная карьера. Он якобы должен был заменить Фергюсона в МЮ. Но не получилось. В итоге оказался в Вестхэме. Желаю ему и Вестхэму взять этот трофей. Очень эмоциональный момент. У них есть возможность впервые за полвека выиграть Еврокубок. Вперёд bubbles.
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S.Laposter
Ответ bestvideox
Все думали, что этот турнир для стран с низким уровнем чемпионата, а в финале видим представителей Англии и Италии. Успехов Мойесу, будем смотреть!
ну так в ЛК попадают не только из более слабых чемпионатов. Из топ-5 туда тоже направляются команды.
поэтому ни кто не думал конкретно так.
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rigobersong
Ответ DonaldBrashear 2.0
очень надеюсь, что Вест Хэм возьмет трофей сегодня, Дэвид Мойес заслужил! После такой неудачи с МЮ, потом Испания была еще, думал, что все, а нет, выстроил вполне крепкий в прошлых годах в АПЛ команду, в этом дошел до финала какого-никакого еврокубка. Молодец, тренер! Достойный человек.
А какая неудача была у МЮ?:) Они взяли трофей с Мойесом, а лучший игрок которого ему купили летом был молодой Заа:) И даже до конца сезона не дали поработать, при этом позоров как у 7хага даже играя против Баварии у Мойеса не было, только одного слили, а второму игроков на полмиллиарда купили:))
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