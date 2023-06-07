Мойес перед финалом ЛК: «Важнейший момент моей карьеры. Финал еврокубка – одна из вершин»

Дэвид Мойес назвал финал Лиги конференций во главе «Вест Хэма» главным моментом карьеры.

« » вышел в финал еврокубка впервые за 47 лет. Европейских трофеев у клуба не было с 1965-го.

«Это невероятно. Предстоящий матч приводит меня в большое волнение. Я действительно надеюсь, что смогу выйти на следующий уровень и выиграть предстоящий матч.

Я начал тренировать в 35 – у меня неплохая карьера. Более тысячи матчей, несколько финалов, несколько повышений в классе. Но это важнейший момент моей карьеры. Здорово оказаться в финале еврокубка, это воодушевляет любого. Это одна из вершин для тренера.

Надеюсь, это только начало. Я всегда говорил, что лучшее впереди. Сейчас я наслаждаюсь моментом», – сказал 60-летний тренер.

Сегодня «Вест Хэм» сыграет с «Фиорентиной» в финале Лиги конференций в Праге. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:00 по московскому времени.

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