Мостовой об ЛК: «Российские клубы смогут попытать там что-нибудь после допуска. «Фиорентина» сильнее кого-то?»
Александр Мостовой допустил, что клубы Мир РПЛ поборются за победу в Лиге конференций.
«Посмотрите, кто играет в финале: «Фиорентина» и «Вест Хэм». Очень хорошие команды, сколько они прошли команд на пути.
Ясно, что создали этот турнир как лишний трофей для кого-то. Когда «Фиорентина» или «Вест Хэм» могли подумать, что они выиграют Лигу чемпионов или Европы? Так что российские команды, если будут допущены, смогут попытать там что-нибудь.
Смогут? А кто знает? Почему нет? «Фиорентина» или кто-то там сильнее кого-то?
Только я говорю, что сейчас могут создать еще какой-то турнир, в котором будут участвовать 11-е и 12-е места. Будет ли интересно? Какая разница. Кому интересно смотреть и смотреть. Ты Кубок выигрываешь – и все.
Когда люди хвастаются, что они пятикратные чемпионы Швеции, ну трофей есть. У нас тоже говорят: «Я шестикратный чемпион России». И что? А где ты играл? А сколько забил?» – отметил бывший полузащитник «Спартака».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
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