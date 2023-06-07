Мостовой об ЛК: «Российские клубы смогут попытать там что-нибудь после допуска. «Фиорентина» сильнее кого-то?»

Теги Фиорентина Вест Хэм премьер-лига Россия Александр Мостовой Лига Конференций УЕФА Футбол

Александр Мостовой допустил, что клубы Мир РПЛ поборются за победу в Лиге конференций.

«Посмотрите, кто играет в финале: «Фиорентина» и «Вест Хэм». Очень хорошие команды, сколько они прошли команд на пути.

Ясно, что создали этот турнир как лишний трофей для кого-то. Когда «Фиорентина» или «Вест Хэм» могли подумать, что они выиграют Лигу чемпионов или Европы? Так что российские команды, если будут допущены, смогут попытать там что-нибудь.

Смогут? А кто знает? Почему нет? «Фиорентина» или кто-то там сильнее кого-то?

Только я говорю, что сейчас могут создать еще какой-то турнир, в котором будут участвовать 11-е и 12-е места. Будет ли интересно? Какая разница. Кому интересно смотреть и смотреть. Ты Кубок выигрываешь – и все.

Когда люди хвастаются, что они пятикратные чемпионы Швеции, ну трофей есть. У нас тоже говорят: «Я шестикратный чемпион России». И что? А где ты играл? А сколько забил?» – отметил бывший полузащитник «Спартака».

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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4 комментария

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iPetroVi4i
Сильнее всех!))))
+6
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Антонио Мартынов
Да, сильнее всех ))
+4
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+4
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ASH11
Не хватает коронного вопроса: "Ну и? Дальше-то что?"
+1
0
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Борис Громов
поскорей бы уж Саше все документы выправили и выдали клуб
0
0
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