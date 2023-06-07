Роналду с семьей прилетел в Мадрид: отметил день рождения детей и годовщину открытия отеля, представил минеральную воду

Криштиану Роналду посетил Мадрид вместе с семьей.

Как передает Hola, форвард « », его спутница и их дети несколько дней назад прилетели в столицу Испании, где у них был запланирован целый ряд мероприятий.

отметил годовщину открытия его отеля, Джорджина посетила выпускной Иваны, ее сестры.

Также в понедельник пара организовала тематическую вечеринку в честь дня рождения их дочери Евы и сына Матео.

7 июня Роналду, ранее выступавший за «Реал», поучаствовал в презентации щелочной минеральной воды Ursu, обладающей антиоксидантными качествами.

Изображение: instagram.com/cristiano/

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