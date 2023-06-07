Роналду с семьей прилетел в Мадрид: отметил день рождения детей и годовщину открытия отеля, представил минеральную воду

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Джорджина Родригес Футбол

Криштиану Роналду посетил Мадрид вместе с семьей.

Как передает Hola, форвард «Аль-Насра», его спутница Джорджина Родригес и их дети несколько дней назад прилетели в столицу Испании, где у них был запланирован целый ряд мероприятий.

Криштиану отметил годовщину открытия его отеля, Джорджина посетила выпускной Иваны, ее сестры.

Также в понедельник пара организовала тематическую вечеринку в честь дня рождения их дочери Евы и сына Матео.

7 июня Роналду, ранее выступавший за «Реал», поучаствовал в презентации щелочной минеральной воды Ursu, обладающей антиоксидантными качествами.

Изображение: instagram.com/cristiano/

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

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16 комментариев

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Romeo Yankovich
Ответ Барсик Юрана
Минералка хоть со вкусом писуна верблюда?🤔
кто-то любит бычьи яйца, а ты, судя по всему, писуны верблюдов
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eskerro
Ответ rigobersong
Смотрю на джорджину, как можно после того как в тебя вложили млн 20 во внешность, выглядеть как цыганка из несамого благополучного табора:))
После таких комментов, нужно, как минимум представить свою фото или своей подруги, чтобы мы знали, как должна выглядеть красота
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Amalfitano
Сенеж?
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Temp LC
Ответ Барсик Юрана
Минералка хоть со вкусом писуна верблюда?🤔
🤡
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Babyboy
Ответ Великий Алонсо
Она бы тебе даже понюхать не дала
ахахах))))
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Вертушка Чака
После последних новостей о сумме предложенного контракта от арабов Месси, основные вехи путешествия Роналду в Мадрид, звучат так, будто он купил тур по купонам на Биглионе со скидкой 70%.
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