Из «ПСЖ» из-за ФФП могут уйти Солер, Руис, Саншеш и Экитик. Все они пришли прошлым летом
Из «ПСЖ» могут уйти 5 футболистов – почти все они пришли прошлым летом.
По данным L’Équipe, по окончании сезона из «ПСЖ» могут уйти Карлос Солер, Ренату Саншеш, Фабиан Руис, Хуан Бернат и Юго Экитик.
«ПСЖ» уже получил штраф за несоблюдение правил финансового фэйр-плей, поэтому в ближайшие три года клубу придется сокращать дефицит между расходами и доходами, чтобы избежать дальнейших санкций. В связи с этим советник «ПСЖ» Луиш Кампуш и тренер Кристоф Гальтье готовы избавиться от футболистов, приобретения которых были признаны неудачными.
Чтобы остаться в «ПСЖ», Солеру в оставшихся матчах сезона нужно показать, что он важный для команды игрок. Кампуш верит в потенциал Экитика, но его будущее в «ПСЖ» находится под вопросом. Луиш близко общается с Саншешем, но это не заставит его испытывать жалость к игроку.
Продление контракта с Серхио Рамосом также будет зависеть от уровня его игры в оставшейся части сезона.
Отметим, что Солер, Саншеш, Руис и Экитик пополнили состав «ПСЖ» летом 2022 года.
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Интерес Барсы к Вератти заставил ПСЖ пойти на Покупку Неймара за 222 миллиона дало возможность Бартомеу скупать все что блестит Коутиньо, Дембеле, Гризманн не смогли равноценно заменить Неймара. Сломали трио МСН лучшее трио в истории футбола. Сам Неймар провалился в Париже. ПСЖ получил головную боль в виде Неймара играющего 3 месяца в году. Вератти который так и не стал выдающимся полузащитником в мире, потом на тех же обидняках ПСЖ увёл Хави Симмонса из академии Барсы и заманил деньгами лучшего полузащитника Ливерпуля Вейналдума который собирался в Барсу и по итогу оба не играют в ПСЖ.
Витинья, Заир-Эмери, Данило, Нуну Мендеш, Мбаппе, Маркиньос, Верратти, Доннарума, Хакими - это игроки, которых ПСЖ обязательно должен сохранить.