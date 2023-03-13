Из «ПСЖ» из-за ФФП могут уйти Солер, Руис, Саншеш и Экитик. Все они пришли прошлым летом

Теги ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция возможные трансферы Кристоф Гальтье Луиш Кампуш Хуан Бернат Ренату Саншеш Фабиан Руис Карлос Солер Юго Экитик Футбол

Из «ПСЖ» могут уйти 5 футболистов – почти все они пришли прошлым летом.

По данным L’Équipe, по окончании сезона из «ПСЖ» могут уйти Карлос Солер, Ренату Саншеш, Фабиан Руис, Хуан Бернат и Юго Экитик.

«ПСЖ» уже получил штраф за несоблюдение правил финансового фэйр-плей, поэтому в ближайшие три года клубу придется сокращать дефицит между расходами и доходами, чтобы избежать дальнейших санкций. В связи с этим советник «ПСЖ» Луиш Кампуш и тренер Кристоф Гальтье готовы избавиться от футболистов, приобретения которых были признаны неудачными.

Чтобы остаться в «ПСЖ», Солеру в оставшихся матчах сезона нужно показать, что он важный для команды игрок. Кампуш верит в потенциал Экитика, но его будущее в «ПСЖ» находится под вопросом. Луиш близко общается с Саншешем, но это не заставит его испытывать жалость к игроку.

Продление контракта с Серхио Рамосом также будет зависеть от уровня его игры в оставшейся части сезона.

Отметим, что Солер, Саншеш, Руис и Экитик пополнили состав «ПСЖ» летом 2022 года.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

32 комментария

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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Игорь Новиков
При Леонардо как раз были приличные игроки.
Были. Согласен. Ибрагимович, Лукас Моура, Тиаго Силва, Тиаго Мотта, Эдинсон Кавани, Эзекьель Лавесси, Марко Верратти - это игроки, с которыми ПСЖ спокойно хотя бы до четвертьфинала ЛЧ доходил. Но проблема Леонардо в том, что он лезет в работу тренера, ему нужен покладистый тренер, который будет его слушаться. Но "слив" Тухеля и многолетних капитана Тиаго Силву и бомбардира Кавани, а также надежного Ди Марии ему нельзя простить.
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Футбол_это_жизнь
И вообще получается ПСЖ запустил очень глупую череду событий!
Интерес Барсы к Вератти заставил ПСЖ пойти на Покупку Неймара за 222 миллиона дало возможность Бартомеу скупать все что блестит Коутиньо, Дембеле, Гризманн не смогли равноценно заменить Неймара. Сломали трио МСН лучшее трио в истории футбола. Сам Неймар провалился в Париже. ПСЖ получил головную боль в виде Неймара играющего 3 месяца в году. Вератти который так и не стал выдающимся полузащитником в мире, потом на тех же обидняках ПСЖ увёл Хави Симмонса из академии Барсы и заманил деньгами лучшего полузащитника Ливерпуля Вейналдума который собирался в Барсу и по итогу оба не играют в ПСЖ.
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Fan de PSG depuis 2002
Да, будем рады если они уйдут. Балласт, который не то что против Баварии, даже в матчах Лиги 1 не тянет. Саншеш один матч играет, десять матчей в лазарете сидит. Солер и Руис явно не уровень для команды, ставящей цель выиграть ЛЧ. Экитике - молод, все есть: техника, голевое чутье, скорость, но сегодня его реальный уровень это Реймс, Метц или Брест. В больших матчах (как ЛЧ, к примеру) он теряется. Его, в принципе, можно было бы сохранить, но тогда отправить в аренду. Пусть набирается опыта.

Витинья, Заир-Эмери, Данило, Нуну Мендеш, Мбаппе, Маркиньос, Верратти, Доннарума, Хакими - это игроки, которых ПСЖ обязательно должен сохранить.
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Матвей Бондарев
Экитик - это потеря для парижан будет однозначно.
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Игорь Новиков
Ответ master_of_dzen
Леонардо потому что чсвшный бездарь. Еще и постоянно копает против тренеров.
При Леонардо как раз были приличные игроки.
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Геннадий Тимченко
никто из них не уйдет с жирных контрактов - Неймар тому пример🤣
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Alex Sava
Ответ Artem Alexeev
Фабиан Руис? Тебе стоит посмотреть хайлайты его предыдущих сезонов в Наполи. Лидер клуба был
Посмотрю, спасибо. Но оценивая его игру за ПСЖ ничего приятного в голову не приходит, сожалению. Мяч получает и не знает что с ним делать. Хейтить можно и больше, но и так понятно, что он вообще не заиграл.
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Temp LC
Ответ VERBLYUD
Продать этих бездарей и Мбаппе➡️ Продлить контракт с Месси ➡️ Купить топовых полузащитников➡️ Радоваться жизни
При таком наборе игроков 1/8 финала лч будет достижением
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SRvR
Ответ Real_v_dushe
Лучше выкинуть одного арга, чем этих 4-х
и что будет?
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Temp LC
Ответ Футбол_это_жизнь
Когда у тебя впереди тройка игроков не желающих возвращаться брать медленного Руиза, Сооера который не умеет обострять и ставить в папу к стареющему Вератти это конечно гениальное решение. ПСЖ нужно 3 цепных пса которые будут выжигать центр, а не эти неповоротливые. В двух матчах против Баварии эта тройка не сделала ничего! Они и в обороне не помогали, Вератти привёз 2 гола в мюнхене пытаясь разворачиваться аля Иньеста, и в атаке 0 импакта Ни обострений, ни забегов, ни стеночек - ничего
Туда бы а-ля Гави и Педри, которые весь матч бегают то к защите, то к нападению
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Футбол_это_жизнь
Ответ Российский пользователь
Да там Ромос один который номер не отбывает на поле
Рамос который должен защищать ворота от голов? ПСЖ в каждом матче пропускает. Может Рамосу заниматься своими прямыми обязательствами, а не пытаться казаться лидером?!
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Robs8n Madrid
Что?
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Artem Alexeev
Ответ Alex Sava
Руис это вообще чудо уровня РПЛ. А то и ниже. Как он оказался в ПСЖ вообще неясно.
Фабиан Руис? Тебе стоит посмотреть хайлайты его предыдущих сезонов в Наполи. Лидер клуба был
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Российский пользователь
Да там Ромос один который номер не отбывает на поле
+1
0
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Real_v_dushe
Лучше выкинуть одного арга, чем этих 4-х
+10
-8
+2
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окечуква
Руиса бы оставить. Пригодится нормальному тренеру.
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-1
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SRvR
Ответ Арсений Чернобаев
они должны удержать экитика минимум. это будущее клуба
Заир-Эмери больше похож на надежду клуба
+7
-1
+6
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Zidan GOAT
Самое главное избавиться от пешехода с 30 на спине, иначе дальше 1/8 ЛЧ не пройти
+1
-2
-1
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llolishe
Экитика бы в Ливерпуль
0
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Yelzin Teheda
Ответ master_of_dzen
Леонардо потому что чсвшный бездарь. Еще и постоянно копает против тренеров.
Так Леонардо убрали, там Кампуш теперь
+16
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+16
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Бестрофейник 19/20
Перестройка в ПСЖ это когда клуб покидают молодые новобранцы
+7
-1
+6
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master_of_dzen
Ответ Yelzin Teheda
Эффективный менеджер, команда Рангника курит в сторонке
Леонардо потому что чсвшный бездарь. Еще и постоянно копает против тренеров.
0
-7
-7
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Alex Sava
Руис это вообще чудо уровня РПЛ. А то и ниже. Как он оказался в ПСЖ вообще неясно.
+6
-2
+4
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cektor
явно не уровень ПСЖ ...
+3
-1
+2
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che kaif
Щас эксперды спортса расскажкт кого купить-продать Аль Хелафи чтоб взять ЛЧ
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