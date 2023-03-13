Из «ПСЖ» из-за ФФП могут уйти Солер, Руис, Саншеш и Экитик. Все они пришли прошлым летом

Из «ПСЖ» могут уйти 5 футболистов – почти все они пришли прошлым летом.

По данным L’Équipe, по окончании сезона из «ПСЖ» могут уйти , , , и Юго Экитик.

«ПСЖ» уже получил штраф за несоблюдение правил финансового фэйр-плей, поэтому в ближайшие три года клубу придется сокращать дефицит между расходами и доходами, чтобы избежать дальнейших санкций. В связи с этим советник «ПСЖ» Луиш Кампуш и тренер готовы избавиться от футболистов, приобретения которых были признаны неудачными.

Чтобы остаться в «ПСЖ», Солеру в оставшихся матчах сезона нужно показать, что он важный для команды игрок. Кампуш верит в потенциал Экитика, но его будущее в «ПСЖ» находится под вопросом. Луиш близко общается с Саншешем, но это не заставит его испытывать жалость к игроку.

Продление контракта с Серхио Рамосом также будет зависеть от уровня его игры в оставшейся части сезона.

Отметим, что Солер, Саншеш, Руис и Экитик пополнили состав «ПСЖ» летом 2022 года.

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