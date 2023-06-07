Федотов о возможном переходе Антона Миранчука в ЦСКА: «Подумаем. Трансферы любят тишину»

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Владимир Федотов Антон Миранчук Футбол

Владимир Федотов оценил вероятность перехода Антона Миранчука из «Локомотива» в ЦСКА.

— Коллеги пишут, что «Локомотив» готов отпустить Миранчука. Рассуждая потенциально, скажите, был бы вам интересен Антон как игрок?

— Мы подумаем, так сразу сказать не можем. После этого вопроса газеты сразу будут с заголовками «ЦСКА покупает Миранчука».

— Ну, тут формулировка другая.

— При любой формулировке, поверьте, будет так. Трансферы любят тишину, – сказал главный тренер ЦСКА.

В 34 матчах прошедшего сезона на счету Миранчука 11 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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10 комментариев

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Сергей48
Что тут думать?) Такой игрок усилит, почти любую команду)
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Арсений Хахатанов
Ну Антоха и нам нужен, не идеален конечно, но у всех бывают спады и подъёмы. Хотя Антоха более менее стабилен, и у нас ещё с чемпионского состава)))
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Спартак Уокер
Думаю на следующий сезон Антон не нужен ЦСКА
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Викт0р Степанович
Если отпускать, то только за хорошие деньги. Такого уровня игрок с паспортом на дороге не валяется.
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Andrew Petrov
Если не будет возможности уйти в Европу то Антон явно мог бы усилить ЦСКА как прямого конкурента🤞
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Andrey Yaroslavtsev
Деньги любят тишину.
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Shuller18
Усилит ЦСКА. Хотя с его здоровьем неоднозначный вариант
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Spaten
Смысл переходить внутри Москвы?
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