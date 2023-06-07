Федотов о возможном переходе Антона Миранчука в ЦСКА: «Подумаем. Трансферы любят тишину»
Владимир Федотов оценил вероятность перехода Антона Миранчука из «Локомотива» в ЦСКА.
— Коллеги пишут, что «Локомотив» готов отпустить Миранчука. Рассуждая потенциально, скажите, был бы вам интересен Антон как игрок?
— Мы подумаем, так сразу сказать не можем. После этого вопроса газеты сразу будут с заголовками «ЦСКА покупает Миранчука».
— Ну, тут формулировка другая.
— При любой формулировке, поверьте, будет так. Трансферы любят тишину, – сказал главный тренер ЦСКА.
В 34 матчах прошедшего сезона на счету Миранчука 11 голов и 4 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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