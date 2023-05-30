«Рубин» хочет выкупить Сутормина у «Зенита». Семак намерен сохранить хавбека в команде

Теги Зенит Рубин Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Алексей Сутормин Футбол

«Рубин» хочет подписать полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

По информации «РБ Спорт», Сутормин недоволен своим положением в команде – в общей сложности в сезоне-2022/23 полузащитник сыграл за «Зенит» 780 минут в 19 матчах.

Сообщается, что «Рубин» хочет выкупить Сутормина у «Зенита». Однако трансфер маловероятен, поскольку главный тренер «Зенита» Сергей Семак хочет сохранить игрока в команде.

«Рубин» выкупил Сутормина у «Оренбурга» летом 2019 года, однако вскоре после трансфера полузащитника подписал «Зенит». Официальная сумма трансфера составила 50 тысяч рублей.

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10 комментариев

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lavrusha87
Зенит хочет окупить трансфер, но Рубин не готов платить больше 24 000 руб
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Bashibuzuck
Тыщ за 55-57 можно взять, инфляция как никак😁
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Дед Щукарь порожняк не гонит
давай в Ростов.
+1
0
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Николай Корягин
Будет эпично если оформят за 50к
+2
-2
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Иван Тасминский! Ты в курсе, что тебе не могут написать?
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Rosberg005
С учетом инфляции за 70к рублей
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KeriLLo
60000 и Зенит подумает
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Gonzoo
Он его вялит?
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Дмитрий9779
Если есть спрос то надо продавать,он почти не играет.
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