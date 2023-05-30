«Рубин» хочет выкупить Сутормина у «Зенита». Семак намерен сохранить хавбека в команде

«Рубин» хочет подписать полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

По информации «РБ Спорт», Сутормин недоволен своим положением в команде – в общей сложности в сезоне-2022/23 полузащитник сыграл за «Зенит» 780 минут в 19 матчах.

Сообщается, что « » хочет выкупить у « ». Однако трансфер маловероятен, поскольку главный тренер «Зенита» хочет сохранить игрока в команде.

«Рубин» выкупил Сутормина у «Оренбурга» летом 2019 года, однако вскоре после трансфера полузащитника подписал «Зенит». Официальная сумма трансфера составила 50 тысяч рублей.

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