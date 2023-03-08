Экс-игрок «Спартака» Нимели о расизме: «Я праздновал гол перед фанатами «Енисея», они начали ухать, как обезьяны. Я засмеялся и похлопал им, а они поаплодировали мне»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Первая лига Енисей высшая лига Узбекистан Спартак-2 Сильванус Нимели Вендел Сурхан дискриминация Футбол

Экс-игрок «Спартака» Сильванус Нимели рассказал, что сталкивался с расизмом в России.

Либерийский форвард играл в основном за «Спартак-2», за первую команду москвичей он провел 1 матч. С зимы 2023 года футболист выступает за «Сурхан» из чемпионата Узбекистана.

– Сталкивались вы в России с расизмом? Недавно в матче Фонбет Кубка России в бразильского футболиста «Зенита» Вендела с трибуны кинули банан…

– В России я старался избегать проблем. Может быть, если бы я был менее аккуратен, то какие-то проблемы и могли бы возникнуть. Если я шел куда-то гулять, то ни на кого не наезжал, вел себя нормально. Поэтому за все время, что я был в «Спартаке», у меня ни разу ничего подобного не было.

Разве что один раз, когда мы играли против «Енисея», я забил гол и побежал праздновать в сторону фанатов соперника. Они начали ухать, изображать звуки, которые издают обезьяны. В ответ я только засмеялся и похлопал им, а они поаплодировали мне.

Фанаты всегда хотят поддеть такими вещами лучших игроков команды соперника. Очень важно правильно отреагировать и постараться ответить им своей игрой. Но ситуация, которая произошла в Кубке России с Венделом, конечно, некрасивая, – сказал Нимели.

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3 комментария

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Евгений Кошелек
Дани Алвес когда-то съел, брошенный в него банан. Потом вроде бы в него их больше не кидали. Тут нужно тоже правильно отреагировать.
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Dan Kennedy
Мудро, все верно сказал. Удачи Сильванусу, надеюсь еще проявит себя ярко в каком-нибудь клубе.
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Иван Новиков
А какая-то мукунка на еду обижается.
+3
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