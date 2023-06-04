«Интер» предложил Начо 3-летний контракт, повышение зарплаты и место в стартовом составе (El Larguero)
«Интер» предложил контракт игроку «Реала» Начо Фернандесу.
33-летнему защитнику предлагают трехлетний контракт, место в стартовом составе, а также повышение зарплаты, об этом сообщает L’Interista со ссылкой El Larguero.
Начо Фернандес провел 26 матчей за «Реал» в нынешнем сезоне Ла Лиги. Он воспитанник мадридского клуба и выступает за команду на протяжении всей карьеры.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб рассматривает Начо как одного из претендентов на замену Милану Шкриньяру, который может перейти в «ПСЖ».
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Начо играл на любой позиции в защите, и всегда на хорошем уровне.
Асенсио забивал и отдавал, выходя со скамейки.
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