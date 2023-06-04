«Интер» предложил Начо 3-летний контракт, повышение зарплаты и место в стартовом составе (El Larguero)

Теги Интер Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Начо Фернандес Футбол

«Интер» предложил контракт игроку «Реала» Начо Фернандесу.

33-летнему защитнику предлагают трехлетний контракт, место в стартовом составе, а также повышение зарплаты, об этом сообщает L’Interista со ссылкой El Larguero.

Начо Фернандес провел 26 матчей за «Реал» в нынешнем сезоне Ла Лиги. Он воспитанник мадридского клуба и выступает за команду на протяжении всей карьеры.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб рассматривает Начо как одного из претендентов на замену Милану Шкриньяру, который может перейти в «ПСЖ».

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21 комментарий

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Los Galácticos
Ответ f0rmoceft
Весь Реал разбирают, Пересу пора вкладываться, хватит экономить
Разбирают ? Реал сам делает хорошую чистку под перестройку команды, пока все отлично Асенсио, Мариано, Начо и Азар это уже был баласт для клуба.
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Maxh35
33 года нормально в пару к Ачерби которому 35 🤭 ...
+21
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Кудрат Толубчанов
Да вот и старая гвардия покидает Реал🥺🥺🥺
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Артур Сергеевич
Ответ Los Galácticos
Разбирают ? Реал сам делает хорошую чистку под перестройку команды, пока все отлично Асенсио, Мариано, Начо и Азар это уже был баласт для клуба.
Начо балласт? Ты вообще игры Реала смотришь? Он идеальный запасной, может закрыть несколько позиций, воспитанник, небольшая ЗП, лидер раздевалки и т.д. А уходит, потому что хочет больше играть в футбол, быть основным.
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dreamstep
Начо усилит любую команду серии А, понятно что Реал если хочет конкурировать ЛЧ должен защитников сильнее найти.
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f0rmoceft
Ответ Los Galácticos
Разбирают ? Реал сам делает хорошую чистку под перестройку команды, пока все отлично Асенсио, Мариано, Начо и Азар это уже был баласт для клуба.
Начо и Асенсио как игроки замены просто идеальны.
Начо играл на любой позиции в защите, и всегда на хорошем уровне.
Асенсио забивал и отдавал, выходя со скамейки.
Похоже ты не смотришь матчи Реала, раз такую ерунду пишешь
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Андрей Хенто
Жаль будет, если такой универсал и боец покинет Мадрида.
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Fazy10
боюсь не потянет основного в интере
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cektor
какой уже по счету реаловец на выход?)
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f0rmoceft
Весь Реал разбирают, Пересу пора вкладываться, хватит экономить
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Спартак Уокер
Начо пригодится Интеру в следующем сезоне
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Xell
Интеру нужно вернуть своего Казадеи и впарить Лукаку в Челси в миллионный раз))И побороться за Бальдацци.
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Геннадий Чеботарев
перец просто обязан удержать Начо. такого игрока больше в природе просто нет.
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obid
Большая перестройка будет в Реале.
Начо полностью заслужил играть в старте большого клуба
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obid
Ответ Los Galácticos
Разбирают ? Реал сам делает хорошую чистку под перестройку команды, пока все отлично Асенсио, Мариано, Начо и Азар это уже был баласт для клуба.
Начо и Асенсио точно не были балластом
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