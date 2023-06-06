Левандовски интересен клубам из Саудовской Аравии, но форвард не рассматривает уход из «Барсы»
Роберт Левандовски не намерен переходить в Саудовскую Аравию.
Ранее появилась информация о том, что саудовские клубы заинтересованы в приобретении 34-летнего нападающего. По информации Mundo Deportivo, футболист не рассматривает возможность ухода из «Барсы».
Несмотря на «астрономическое» предложение, Левандовски не намерен покидать клуб, с которым у него контракт до 2025 года.
В прошедшем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 34 матча, отличившись 23 голами и 7 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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И для Барсы определенно заработок, который улучшит фин план. Напа моложе и толкового думаю смогут.