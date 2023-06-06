Левандовски интересен клубам из Саудовской Аравии, но форвард не рассматривает уход из «Барсы»

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски не намерен переходить в Саудовскую Аравию.

Ранее появилась информация о том, что саудовские клубы заинтересованы в приобретении 34-летнего нападающего. По информации Mundo Deportivo, футболист не рассматривает возможность ухода из «Барсы».

Несмотря на «астрономическое» предложение, Левандовски не намерен покидать клуб, с которым у него контракт до 2025 года. 

В прошедшем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 34 матча, отличившись 23 голами и 7 ассистами. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NartApsua
Ответ Раиль Гайнетдинов
Очень хочется посмотреть на дуэт Месси с Левандовски в Барселоне 👍🏻🔥⚽️
Лишь бы в итоге нам не пришлось смотреть на дуэт Месси и Левандовски в какой-нибудь Аль-Хилале)
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милан37
Ну и зря, купил бы себе яхту как у Абрамовича ...
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Околович
ну если Лева перейдёт, то выставит себя полным идиотом. А то записывать видео на русском для него аморально, а вот получать бабки от садуитов, бомбящих Йемен это нормально
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я Ты
а зря... лучше бы рассматривал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mega• Battman
Ответ Иван Никитенко
Бомбежки иймена поддерживаю,а атаку Украины осуждаю Был на Украине и до 2014 ,и после 2014 ,за русский паспорт ,как и за русский язык по морде не били,даже косо не смотрели. Сейчас, конечно,можно получить.Но виноваты в этом явно не жижоьандеровцы
какой же ты бред сказал. а те видео которые мы видели после и до 2014 года, где например супермаркете не продали товар за то что челик на русском говорил. это постановка? иностранных студентов из средней Азии убили за то что они не сказали Слава УР-е. тебе продолжать рассказывать как там они себя ведут или может ты реальные новости прочитаешь а те которое показывает УР и евроньюс
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
Интересно, будут ли еще такие игроки как Тотти, Мальдини, которых ни за какие деньги не смогли переманить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Scouser
Ответ Liquidozz
Странная новость. Любой топ после 30 в сфере интересов СА по умолчанию. А если сам игрок не рассматривает такую возможность то очкм вообще писать?
у всех есть цена. Поляку если предложат 100 в год и года на 3 контракт. Думаете откажется? Здесь уже прагматичный реализм. Как игрок еще 1 сезон, если повезет 2. контракта уже никто не даст такого
И для Барсы определенно заработок, который улучшит фин план. Напа моложе и толкового думаю смогут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Околович
Ответ Сергей Ямковой
А что кто-то бомбит Йемен? Что-то не могу найти про это новости на гос/рос сми
советую в интернете почитать про саудовское вторжение в Йемен. Из-за авиаударов садуитов только по данным ООН погибло больше 6 тысяч мирных жителей
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheFrosty
Ответ Real_v_dushe
Зря, поляк явно уже с футболом завязывает, его хватило на пару месяцев игры в Ла Лиге, но даже ЛЧ и ЛЕ он уже не потянул. Вцелом он в 2023 году играет никак, в следующем сезоне будет полировать лавку в бчк, а так хотя бы денег заработал бы.
брусок никогда в лч и не тянул. А бохумам и кадисам еще пару лет забивать сможет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burel
жаль, скорее бы ушло это престарелое дерево
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cektor
посмотрел бы я на связку Лева -Месси
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TJ tigra
За большие деньги надо продать. Чтобы купить других двух хороших папов. Вот такие деньги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Зря, поляк явно уже с футболом завязывает, его хватило на пару месяцев игры в Ла Лиге, но даже ЛЧ и ЛЕ он уже не потянул. Вцелом он в 2023 году играет никак, в следующем сезоне будет полировать лавку в бчк, а так хотя бы денег заработал бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6583
Ответ Burel
жаль, скорее бы ушло это престарелое дерево
Кого то бомбит от вопоминаний по Роберта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AnMe
Ответ FC.Barcelona
Пока что только реаловские наемники продаются арабам
Что за бред ты несешь🤦
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий