«Ливерпуль» не продал Карвалью за 12 млн евро «Лейпцигу». Возможна аренда или сделка с обратным выкупом
Стало известно, за какую сумму «Ливерпуль» не продал Фабиу Карвалью «Лейпцигу».
Немецкий клуб предлагал за 20-летнего хавбека 12 млн евро, но мерсисайдцы ответили отказом.
«Ливерпуль» готов отдать Карвалью в аренду или продать с условием обратного выкупа.
В 13 матчах прошедшего сезона АПЛ Карвалью забил 2 гола. Подробнее его статистика – здесь.
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