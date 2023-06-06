«Ливерпуль» не продал Карвалью за 12 млн евро «Лейпцигу». Возможна аренда или сделка с обратным выкупом

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Фабиу Карвалью Футбол

Стало известно, за какую сумму «Ливерпуль» не продал Фабиу Карвалью «Лейпцигу».

Немецкий клуб предлагал за 20-летнего хавбека 12 млн евро, но мерсисайдцы ответили отказом.

«Ливерпуль» готов отдать Карвалью в аренду или продать с условием обратного выкупа.

В 13 матчах прошедшего сезона АПЛ Карвалью забил 2 гола. Подробнее его статистика – здесь.

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1 комментарий

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Forza
Вообще Карвалью неплохой футболист, но какого то звездного потенциала я у него не вижу вообще. Как будто бы это просто ролевик, для добротной команды уровня Лиги Европы. Наверное он +- 12 миллионов он и стоит сейчас.
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