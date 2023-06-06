Асенсио подписал с «ПСЖ» контракт до 2027 года после медосмотра

Марко Асенсио оформил документы для перехода в «ПСЖ».

Как сообщает инсайдер , полузащитник, покидающий « » в качестве свободного агента, сегодня подписал с парижанами контракт до 2027 года.

Журналист Фабрис Хокинс добавляет, что испанец успешно прошел медосмотр в понедельник.

В Ла Лиге в этом сезоне провел 31 матч и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы