Асенсио подписал с «ПСЖ» контракт до 2027 года после медосмотра

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Марко Асенсио Фабрицио Романо Футбол

Марко Асенсио оформил документы для перехода в «ПСЖ».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник, покидающий «Реал» в качестве свободного агента, сегодня подписал с парижанами контракт до 2027 года.

Журналист Фабрис Хокинс добавляет, что испанец успешно прошел медосмотр в понедельник.

В Ла Лиге в этом сезоне Асенсио провел 31 матч и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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18 комментариев

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Ебздрогыч
Роскошно устроился! Богатые ближневосточные хозяева насыпали денег, турнирные задачи минимальны, никто ни за что особо не спросит, да еще и в Париже живешь, а не пыль в пустыне глотаешь. Красота же!
+13
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+10
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Peter Parker
Ответ Ебздрогыч
Роскошно устроился! Богатые ближневосточные хозяева насыпали денег, турнирные задачи минимальны, никто ни за что особо не спросит, да еще и в Париже живешь, а не пыль в пустыне глотаешь. Красота же!
Еще и лч смотреть удобно, хочешь слетай на самолете, хочешь по телеку, разницы по времени почти нет
+11
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+8
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OldRedWhite
Ответ Ебздрогыч
Роскошно устроился! Богатые ближневосточные хозяева насыпали денег, турнирные задачи минимальны, никто ни за что особо не спросит, да еще и в Париже живешь, а не пыль в пустыне глотаешь. Красота же!
Но есть вопрос :
Под какого тренера эти сумасшедшие уже набирают команду ?
+5
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Ansu Fati
Не понимаю политику ПСЖ. Со всякими Солерами, Руисами, Экитике и Асенсио ЛЧ не выиграть, пусть даже с ними будет Мбаппе. Зачем им весь этот шлак?
+6
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+2
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Under
Ответ Baader
А Ведь это не просто так. Значит, на Килиана они в 2024 не рассчитывают.
где связь?
+2
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Supreme Allah
Псж любит неликвид из ла лиги собирать
+4
-3
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Йозеф Блаттер
Ответ Baader
Хотел написать что "рассчитывают", и по пьяне не замутился. Именно, что рассчитывают!
Опять же, где связь?
+1
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Peter Parker
Тренера еще нет, игроков уже берут xD
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Velirpa
Ответ Ебздрогыч
Роскошно устроился! Богатые ближневосточные хозяева насыпали денег, турнирные задачи минимальны, никто ни за что особо не спросит, да еще и в Париже живешь, а не пыль в пустыне глотаешь. Красота же!
шейхи - хозяева испаноязычных.
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