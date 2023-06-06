Асенсио подписал с «ПСЖ» контракт до 2027 года после медосмотра
Марко Асенсио оформил документы для перехода в «ПСЖ».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник, покидающий «Реал» в качестве свободного агента, сегодня подписал с парижанами контракт до 2027 года.
Журналист Фабрис Хокинс добавляет, что испанец успешно прошел медосмотр в понедельник.
В Ла Лиге в этом сезоне Асенсио провел 31 матч и забил 9 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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