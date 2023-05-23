Маротта об Индзаги: «Он останется в «Интере» на следующий сезон. Мы доверяем ему на 100% и даже не думали о замене»

Беппе Маротта подтвердил, что Симоне Индзаги останется в «Интере» на следующий сезон.

«В этом сезоне мы ни на секунду не задумывались о замене . Ему удалось укрепить свои позиции благодаря выступлениям команды, которые являются результатом его технического руководства.

Мы доверяем ему на 100%. Он останется нашим тренером в следующем году», – сказал генеральный директор « » в интервью Rai Italia.

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