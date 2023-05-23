Маротта об Индзаги: «Он останется в «Интере» на следующий сезон. Мы доверяем ему на 100% и даже не думали о замене»

Теги Интер Симоне Индзаги серия А Италия Беппе Маротта Футбол

Беппе Маротта подтвердил, что Симоне Индзаги останется в «Интере» на следующий сезон.

«В этом сезоне мы ни на секунду не задумывались о замене Индзаги. Ему удалось укрепить свои позиции благодаря выступлениям команды, которые являются результатом его технического руководства.

Мы доверяем ему на 100%. Он останется нашим тренером в следующем году», – сказал генеральный директор «Интера» в интервью Rai Italia.

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22 комментария

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Милан 737_
Ещё бы, дошёл до финала ЛЧ
+17
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TaR
Были сомнения по Индзаги, но он всем все доказал. А руководству большой респект что рациональные решения принимали
+14
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frumkin78
Ответ Joey Ramone
Не представляю кто бы вообще мог с таким составом финишировать лучше.
Таким составом????????????? Конте или Моуриньо таким составом был чемпионом на 99%. Это у Милана нет состава, а у Интера самый сильный состав в Италии. Это просто факт, нисколько не умоляю заслуг Симоне, он молодец.
+6
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Joey Ramone
Не представляю кто бы вообще мог с таким составом финишировать лучше.
+6
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SpilightTwarkle
Я вот не понимал, когда люди, и даже болельщики Интера, которые должны были смотреть и анализировать матчи, гнали Симоне ссаными тряпками. У команды был ужасный период невезения, где в основном страдала реализация, к тренеру вопросов меньше всего было, как по мне. Особенно по невезению выделялся в этом периоде матч с Салернитаной.
+6
-2
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Александр Суряев
Ответ tolstiy
было-бы странно услышать что-то другое перед финалами кубков. а вообще плохо, при инзаги сериал не выиграем, он чисто кубковый тренер.... буду рад ошибаться....
В прошлом сезоне чуть не выиграли - если бы не Раду...
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-1
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SpilightTwarkle
Ответ Joey Ramone
Не представляю кто бы вообще мог с таким составом финишировать лучше.
Финишировать именно в сериале? Да много кто. Состав уж точно не самый худой.
+1
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tolstiy
было-бы странно услышать что-то другое перед финалами кубков. а вообще плохо, при инзаги сериал не выиграем, он чисто кубковый тренер.... буду рад ошибаться....
+1
-1
0
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Mividaloca
Значит нас ждёт следующий сезон Аля Лацио))) веселый и безнадежный)
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laudrup
На мой взгляд, Индзаги идеальный тренер для Интера основу игры которого ставил Конте. Писал это сразу после его назначения, уверен в этом и сейчас. Да, были ошибки, что в прошлом, что в этом сезоне, но Индзаги учиться ,тут без ошибок никак. То , что он подвёл команду к решающим матчам сезона в лучшей форме говорит о его мастерстве.
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SpilightTwarkle
Ответ Андрюха с района
Значит, фигово анализировал и смотрел) Резонных вопросов предостаточно было к Симе) Скидывать все на невезение, а тренер ни при чем, - эта аналитика достойная школьника) Над реализацией как раз и работает тренер и его помощники) И выбирает игроков для клуба тоже тренер) А тут у него реально проблемы) Один Корреа чего стоит) Сейчас Сима молодец) Но это не исключает, что он в следующем сезоне не начнет чудить)
Ну давай, подскажи, в чем вина именно Индзаги, когда команда систематически создаёт моменты, xG регулярно выше количества забитых голов, Лаутаро не забывает пенальти, два игрока Ювентуса играют рукой, но гол в наши ворота не отменяют, Думфрис постоянно подключается к атакам, бьёт по по два-три раза за матч, но забивает в итоге один мяч за сезон, Очоа выдает, наверное матч своей жизни да ещё и Кандрева дуру забивает на последних минутах?
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Андрюха с района
Ответ SpilightTwarkle
Ну давай, подскажи, в чем вина именно Индзаги, когда команда систематически создаёт моменты, xG регулярно выше количества забитых голов, Лаутаро не забывает пенальти, два игрока Ювентуса играют рукой, но гол в наши ворота не отменяют, Думфрис постоянно подключается к атакам, бьёт по по два-три раза за матч, но забивает в итоге один мяч за сезон, Очоа выдает, наверное матч своей жизни да ещё и Кандрева дуру забивает на последних минутах?
Вина в тренировках, постоянной ротации, заменах и выборе игроков в рамках то) Если ты этого не хочешь замечать - это еще не значит, что этого нет) Просто так на Симу бы никто не гнал) А тут не на пустом месте началось) А сейчас он исправился, поэтому Беппе так и сказал) И еще денег нет на другого тренера) И там Симой интересуются другие клубы)
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SpilightTwarkle
Ответ Андрюха с района
Вина в тренировках, постоянной ротации, заменах и выборе игроков в рамках то) Если ты этого не хочешь замечать - это еще не значит, что этого нет) Просто так на Симу бы никто не гнал) А тут не на пустом месте началось) А сейчас он исправился, поэтому Беппе так и сказал) И еще денег нет на другого тренера) И там Симой интересуются другие клубы)
Как же тренировать реализацию форварду? Вон и у Лаутаро и у Лукаку такая проблема периодически бывает. Проблема это психологическая и заключается даже не в мотивации, они и за сборную на ЧМ не забивали, а уж там мотивация у них была повыше. Джеко тоже годами не фонтанирует, а Корреа вообще в Интер непонятно зачем Индзаги привел (вот тут можно ругать Симоне))).
Про то что на Симу просто так никто не гнал бы. Вон люди умудряются на Пиоли гнать, почём зря. Так что все бывает.
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Андрюха с района
Ответ SpilightTwarkle
Как же тренировать реализацию форварду? Вон и у Лаутаро и у Лукаку такая проблема периодически бывает. Проблема это психологическая и заключается даже не в мотивации, они и за сборную на ЧМ не забивали, а уж там мотивация у них была повыше. Джеко тоже годами не фонтанирует, а Корреа вообще в Интер непонятно зачем Индзаги привел (вот тут можно ругать Симоне))). Про то что на Симу просто так никто не гнал бы. Вон люди умудряются на Пиоли гнать, почём зря. Так что все бывает.
Как?) Больше по воротам на тренировках бить и чего-нибудь еще делать) За психологию в какой-то степени тренер тоже в ответе) Постоянная ротация игроков - это тоже влияет на психологию) У Конте такого раздрая не было) Хотя с Эриксоном он жестоко поступил в плане психики)
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SpilightTwarkle
Ответ Андрюха с района
Как?) Больше по воротам на тренировках бить и чего-нибудь еще делать) За психологию в какой-то степени тренер тоже в ответе) Постоянная ротация игроков - это тоже влияет на психологию) У Конте такого раздрая не было) Хотя с Эриксоном он жестоко поступил в плане психики)
Ну лан, закругляться пора, а то уже бессмыслица какая-то пошла и никакой конкретики.
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Андрюха с района
Ответ SpilightTwarkle
Ну лан, закругляться пора, а то уже бессмыслица какая-то пошла и никакой конкретики.
Я до этого обозначил конкретику) То, что Сима сейчас самый приемлемый вариант для клуба - это так) Но к нему достаточно вопросов) И то, что руководство ранее рассматривала варианты с другими тренерами - это непросто так)
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Donald J. Trump
Ой, не #####. Десят туров назад, когда Интер шел вне зоны ЛЧ, вы думали о замене. Но потом у Индзаги пошла игра.
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