Маротта об Индзаги: «Он останется в «Интере» на следующий сезон. Мы доверяем ему на 100% и даже не думали о замене»
Беппе Маротта подтвердил, что Симоне Индзаги останется в «Интере» на следующий сезон.
«В этом сезоне мы ни на секунду не задумывались о замене Индзаги. Ему удалось укрепить свои позиции благодаря выступлениям команды, которые являются результатом его технического руководства.
Мы доверяем ему на 100%. Он останется нашим тренером в следующем году», – сказал генеральный директор «Интера» в интервью Rai Italia.
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Про то что на Симу просто так никто не гнал бы. Вон люди умудряются на Пиоли гнать, почём зря. Так что все бывает.