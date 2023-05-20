Маротта о финале ЛЧ: «Гвардиола прав, «Сити» придется нелегко. «Интер» будет биться до конца»
Беппе Маротта заверил, что у «Манчестер Сити» будут проблемы в финале Лиги чемпионов.
«Интер» встретится с «горожанами» 10 июня в Стамбуле.
«Для нас пройти так далеко – большая честь. Мы будем биться до конца – даже с «Манчестер Сити». И будем делать это с гордостью.
Гвардиола сказал, что против итальянских команд играть всегда непросто? Он прав, им придется нелегко», – сказал генеральный директор итальянского клуба в эфире Sport Mediaset.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Будет тяжело против Пепа, но все возможно) Это только местные школьники, которые вообще не разбираются в футболе, пишут про 100% победу МС)