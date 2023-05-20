Маротта о финале ЛЧ: «Гвардиола прав, «Сити» придется нелегко. «Интер» будет биться до конца»

Теги Интер Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Беппе Маротта Футбол

Беппе Маротта заверил, что у «Манчестер Сити» будут проблемы в финале Лиги чемпионов.

«Интер» встретится с «горожанами» 10 июня в Стамбуле.

«Для нас пройти так далеко – большая честь. Мы будем биться до конца – даже с «Манчестер Сити». И будем делать это с гордостью.

Гвардиола сказал, что против итальянских команд играть всегда непросто? Он прав, им придется нелегко», – сказал генеральный директор итальянского клуба в эфире Sport Mediaset.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

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17 комментариев

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Olympiq
Удачи и победы Интеру!
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lampard4ever
МанСити с отрывом лучшая команда мира. Однако даже они теряли очки в этом сезоне. Ну и плюс, в одном матче что угодно может случится. Конечно, шансов у Интера немного, однако они набрали хорошую форму к концу сезона и при небольшом везении и полной отдаче мб что-то у них и получится. Не всегда сильнейшая команда выигрывает кубковый турнир, прошлый сезон ЛЧ тому пример, так что шансы у Интера есть, главное верить в себя. Надеюсь, финал получится интересным. Удачи обеим командам.
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Greg Khan
Маротта может гордиться своей работой.
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Roman_111
Верим в Интер!
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#SharkTeam
Ответ waleri
Снейдер точно подметил, что в 2010 "Интер" ни в полуфинале (с Барсой), ни в финале (против Баварии) недооценивали. Но, тогда было одно крайне существенное отличие от нынешних модников - Нерадзурри возглавлял коуч, который ВООБЩЕ не проигрывает финалы еврокубков! А вот у младшего Индзаги, при всей огромной к нему симпатии, такого опыта нет совсем. Плюс МС слишком долго и целенаправленно карабкается с Пепом на вершину ЛЧ.
в финале Интер был фаворитом
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Артур Мкртычян
Ответ lampard4ever
МанСити с отрывом лучшая команда мира. Однако даже они теряли очки в этом сезоне. Ну и плюс, в одном матче что угодно может случится. Конечно, шансов у Интера немного, однако они набрали хорошую форму к концу сезона и при небольшом везении и полной отдаче мб что-то у них и получится. Не всегда сильнейшая команда выигрывает кубковый турнир, прошлый сезон ЛЧ тому пример, так что шансы у Интера есть, главное верить в себя. Надеюсь, финал получится интересным. Удачи обеим командам.
я бы хотел победы сити, но не в одну калитку, все равно. если финал будет с борьбой. это было бы круто. не хотелось бы увидеть что-то вроде ТТх ливерпуль. один из самых тухлых финалов.
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darby crash
Интер списывали ещё до начала первых групповых матчей в ЛЧ, в зале жеребьёвки, а оно вон как вышло. Конечно уровни команд несопоставимы, но шансы есть всегда, хоть и минимальные. Я уже писал, для среднего болельщика Интера, мы уже победители, по совокупности достижений за сезон. Навязать равную борьбу МС, сильнейшему клубу в мире, в финале ЛЧ, будет отличным достижением. Ну, а если фортуна повернётся к Интеру лицом и удастся взять кубок, это будет что-то за гранью фантастики.
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Семён Жуйло
Ответ waleri
Снейдер точно подметил, что в 2010 "Интер" ни в полуфинале (с Барсой), ни в финале (против Баварии) недооценивали. Но, тогда было одно крайне существенное отличие от нынешних модников - Нерадзурри возглавлял коуч, который ВООБЩЕ не проигрывает финалы еврокубков! А вот у младшего Индзаги, при всей огромной к нему симпатии, такого опыта нет совсем. Плюс МС слишком долго и целенаправленно карабкается с Пепом на вершину ЛЧ.
Индзаги выиграл целую кучу кубков(6). И с Интером, и с Лацио. Так, что финалы для него не сюрприз.
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zzzeeerrrooo
Ответ Konstantin Meerov
У Интера очень мощный состав. Итальянцы полностью лишат пространства Сити и сделают ставку на контры. Если трехногий, арг и хорват сыграют свой лучший матч, то смогут приблизить мечту. Нет ничего невозможного в этой победе. Челси был точно таким же андердогом при гораздо более слабом составе исполнителей.
Таким андердогом Челси не был
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waleri
Снейдер точно подметил, что в 2010 "Интер" ни в полуфинале (с Барсой), ни в финале (против Баварии) недооценивали. Но, тогда было одно крайне существенное отличие от нынешних модников - Нерадзурри возглавлял коуч, который ВООБЩЕ не проигрывает финалы еврокубков! А вот у младшего Индзаги, при всей огромной к нему симпатии, такого опыта нет совсем. Плюс МС слишком долго и целенаправленно карабкается с Пепом на вершину ЛЧ.
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Konstantin Meerov
У Интера очень мощный состав. Итальянцы полностью лишат пространства Сити и сделают ставку на контры. Если трехногий, арг и хорват сыграют свой лучший матч, то смогут приблизить мечту. Нет ничего невозможного в этой победе. Челси был точно таким же андердогом при гораздо более слабом составе исполнителей.
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Андрюха с района
Forza inter!)

Будет тяжело против Пепа, но все возможно) Это только местные школьники, которые вообще не разбираются в футболе, пишут про 100% победу МС)
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Albert Sarkisov
Косой красавчик, ему бы и нам хозяина с деньгами а не китаесов прижимистых... Форца ИНТЕР..
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Vlad
Ответ darby crash
Интер списывали ещё до начала первых групповых матчей в ЛЧ, в зале жеребьёвки, а оно вон как вышло. Конечно уровни команд несопоставимы, но шансы есть всегда, хоть и минимальные. Я уже писал, для среднего болельщика Интера, мы уже победители, по совокупности достижений за сезон. Навязать равную борьбу МС, сильнейшему клубу в мире, в финале ЛЧ, будет отличным достижением. Ну, а если фортуна повернётся к Интеру лицом и удастся взять кубок, это будет что-то за гранью фантастики.
Удачи
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