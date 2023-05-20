Маротта о финале ЛЧ: «Гвардиола прав, «Сити» придется нелегко. «Интер» будет биться до конца»

Беппе Маротта заверил, что у «Манчестер Сити» будут проблемы в финале Лиги чемпионов.

« » встретится с «горожанами» 10 июня в Стамбуле.

«Для нас пройти так далеко – большая честь. Мы будем биться до конца – даже с « ». И будем делать это с гордостью.

сказал, что против итальянских команд играть всегда непросто? Он прав, им придется нелегко», – сказал генеральный директор итальянского клуба в эфире Sport Mediaset.

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