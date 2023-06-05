Златан Ибрагимович дерзко ответил фанатам «Вероны» на свист.

41-летний форвард объявил о завершении карьеры после матча Серии А «Милан» – « » (3:1).

Во время прощальной речи фанаты гостей начали свистеть форварду «россонери».

«Свистите. Это для вас главный момент в году – увидеть меня», – заявил Златан, вызвав аплодисменты фанатов « ».

Златан закончил карьеру. «Милан» устроил ему красивое прощание при 70 000 болельщиков

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