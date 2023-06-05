Златан – фанатам «Вероны», освиставшим его прощальную речь: «Свистите. Увидеть меня – главный момент в году для вас»
Златан Ибрагимович дерзко ответил фанатам «Вероны» на свист.
41-летний форвард объявил о завершении карьеры после матча Серии А «Милан» – «Верона» (3:1).
Во время прощальной речи фанаты гостей начали свистеть форварду «россонери».
«Свистите. Это для вас главный момент в году – увидеть меня», – заявил Златан, вызвав аплодисменты фанатов «Милана».
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Не мог понять, что же такого сказал Златан, что тифози захлопали громко)
Прекрасный панч выдал. В этом весь Ибра)
А Златан - событие в мире футбола, яркая звезда!
И за словом в карман не полезет)
Либо есть версия попроще: все они просто недалекие и не смогли оценить величие момента.
Месси свистят.
Никакого уважения к легендам.
Неужели если младенца не уронили головой на бетон, то у него уже не будет шансов стать футбольным фанатом?