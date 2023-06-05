Златан – фанатам «Вероны», освиставшим его прощальную речь: «Свистите. Увидеть меня – главный момент в году для вас»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия болельщики Верона ахахаха Футбол

Златан Ибрагимович дерзко ответил фанатам «Вероны» на свист.

41-летний форвард объявил о завершении карьеры после матча Серии А «Милан» – «Верона» (3:1).

Во время прощальной речи фанаты гостей начали свистеть форварду «россонери».

«Свистите. Это для вас главный момент в году – увидеть меня», – заявил Златан, вызвав аплодисменты фанатов «Милана».

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19 комментариев

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Гари Невилл
Златан - Легенда!
+43
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+43
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Los Galácticos
Ответ Уся Ваткин
Свистите - и денег не будет!
У Вероны их и так нет :)
+29
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+29
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Уся Ваткин
Свистите - и денег не будет!
+20
0
+20
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Wale
Выдал базу
+15
0
+15
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Алексей Ненахов
Хорош Златан ))) у человека крутейшая карьера , не совсем понятен свист в его адрес
+11
-1
+10
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kaka10
Смотрел в лайве на итальянском.
Не мог понять, что же такого сказал Златан, что тифози захлопали громко)

Прекрасный панч выдал. В этом весь Ибра)
+6
-1
+5
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Olga.t
Слепой немотивированный хейт от свистунов.
А Златан - событие в мире футбола, яркая звезда!
И за словом в карман не полезет)
+3
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Прогресс Восточной конференции
Ответ Алексей Ненахов
Хорош Златан ))) у человека крутейшая карьера , не совсем понятен свист в его адрес
Веронские фанаты давали очень хорошие заряды во время матча. Большие молодцы. Когда футболисты пошли благодарить их за сезон - миланская кузьма подняла свист. Возможно прерывание Ибры, это просто ответная реакция веронских фанатов.

Либо есть версия попроще: все они просто недалекие и не смогли оценить величие момента.
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+3
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Okko Acc
База
+2
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Алексей Фирстов
А ведь он прав!
+1
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закрыт по беспределу
Хорош)
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Flavius
Ибрагимовичу свистят.
Месси свистят.
Никакого уважения к легендам.
Неужели если младенца не уронили головой на бетон, то у него уже не будет шансов стать футбольным фанатом?
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