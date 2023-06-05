Златан о слезах на прощальной игре: «Люди думают, что я Супермен. Так и есть, но у меня большое сердце. Я искал лицо, которое придаст мне сил, но все плакали – игроки, фанаты, жена!»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Футбол

Златан Ибрагимович объяснил, почему растрогался во время объявления о завершении карьеры.

«Люди думают, что Ибра – Супермен. Ну, я и есть Супермен, но также у меня большое сердце. Я смотрел по сторонам, пытаясь найти лицо, которое придало бы мне сил, но все плакали! Я посмотрел на игроков – они плакали. Фанаты – плакали.

Я посмотрел на жену, я думал, что она поможет мне держать себя в руках, но она ревела больше всех!

Для меня это был очень важный день. Я никому не говорил, что ухожу из футбола. Я просто сказал клубу, что нам нужно что-то придумать для последнего матча, но там не знали, что речь идет о конце карьеры.

Теперь я свободен от мира футбола. Это была длинная, очень длинная карьера, я благодарю всех за то, что давали мне силы, адреналин и эмоции, позволявшие играть дальше.

Многие давали мне советы, но я сам должен был понять, что пора остановиться, насладиться личной жизнью и начать наслаждаться футболом по-другому. У меня были предложения, но если кто-то решил закончить с футболом, то предложения его больше не интересуют. 

Я и мечтать не мог о таком вечере. С первого дня я чувствовал себя в «Милане» как дома – и в первый раз, и во второй. Мне будет очень не хватать его. Сегодня вы вытащили на свет настоящего Ибрагимовича», – сказал форвард.

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14 комментариев

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Scorpio
Ибра, конечно, крут. Как игрок был очень силен технически, но ментально даже сильнее. в 41 год после травм продолжать профессионально тренироваться, это дорогого стоит, я тут в зал за свои же деньги иной раз ленюсь выйти, в квартале от дома
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Nicolas Erfe
Последний гладиатор великой эпохи
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Dimario
Ибра по-настоящему великий бомбардир и неординарная личность.
Автограф Ибры на футболке Милана -- моя маленькая футбольная мечта:)
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0rbit
Никогда не прощу Галлиани, что продал Златана без ведома самого Златана в Псж. Ибрагимович не общался с Адриано из-за этого 2 года. Изначально для покрытия долгов должно быть достаточно Тьяго Сильвы.
Не было бы Псж, Мю, Млс. Было бы 13 лет в Милане.
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Spaten
Златан: я посмотрел на небо, и небо заплакало с фанатами в унисон
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окечуква
А ведь вроде только вчера он делал дубль в ворота Лиона за Аякс. Ибра уникален еще и тем, что бросил вызов времени, те с кем он начинал, уже много лет как закончили карьеру.
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krealpmoney
Ответ 0rbit
Никогда не прощу Галлиани, что продал Златана без ведома самого Златана в Псж. Ибрагимович не общался с Адриано из-за этого 2 года. Изначально для покрытия долгов должно быть достаточно Тьяго Сильвы. Не было бы Псж, Мю, Млс. Было бы 13 лет в Милане.
Большой плюс, хоть на 13 лет я бы конечно не забивался, но он мог бы долго поиграть и выиграть с нами побольше, вполне вероятно
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Vićtor Diaź
Это был трогательный момент..
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Ronaldinho Gaúcho
Невозможно было сдержать слёзы...
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Eduard Rastryopin
Там даже Чак Норрис расплакался бы.
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Nick Crosier
Я думал скорее футбол прекратит свое существование,чем уйдет Златан.
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rodjer22
По крайней мере в 21-м веке личности в футболе круче Ибра не было. Ибра, человек мира, гражданин мира и великий футболист!! Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей.
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