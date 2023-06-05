Златан о слезах на прощальной игре: «Люди думают, что я Супермен. Так и есть, но у меня большое сердце. Я искал лицо, которое придаст мне сил, но все плакали – игроки, фанаты, жена!»

Златан Ибрагимович объяснил, почему растрогался во время объявления о завершении карьеры.

«Люди думают, что – Супермен. Ну, я и есть Супермен, но также у меня большое сердце. Я смотрел по сторонам, пытаясь найти лицо, которое придало бы мне сил, но все плакали! Я посмотрел на игроков – они плакали. Фанаты – плакали.

Я посмотрел на жену, я думал, что она поможет мне держать себя в руках, но она ревела больше всех!

Для меня это был очень важный день. Я никому не говорил, что ухожу из футбола. Я просто сказал клубу, что нам нужно что-то придумать для последнего матча, но там не знали, что речь идет о конце карьеры.

Теперь я свободен от мира футбола. Это была длинная, очень длинная карьера, я благодарю всех за то, что давали мне силы, адреналин и эмоции, позволявшие играть дальше.

Многие давали мне советы, но я сам должен был понять, что пора остановиться, насладиться личной жизнью и начать наслаждаться футболом по-другому. У меня были предложения, но если кто-то решил закончить с футболом, то предложения его больше не интересуют.

Я и мечтать не мог о таком вечере. С первого дня я чувствовал себя в «Милане» как дома – и в первый раз, и во второй. Мне будет очень не хватать его. Сегодня вы вытащили на свет настоящего Ибрагимовича», – сказал форвард.

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