Экс-форвард сборной Казахстана Меркель обратился к Ибрагимовичу: «Было честью играть с тобой»
Экс-полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель прокомментировал новость о завершении карьеры Златаном Ибрагимовичем.
«Я познакомился с тобой, когда был молодым парнем. Для меня было честью играть с тобой! Поздравляю с выдающейся карьерой. Просто лучший», – написал Меркель, опубликовав совместную фотографию.
Меркель и Ибрагимович выступали за «Милан» в 2010-2012 годах.
Напомним, 41-летний швед сообщил о решении после матча Серии А «Милан» – «Верона» (3:1).
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