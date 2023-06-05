Экс-форвард сборной Казахстана Меркель обратился к Ибрагимовичу: «Было честью играть с тобой»

Теги Милан Златан Ибрагимович сборная Казахстана по футболу Александр Меркель Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Экс-полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель прокомментировал новость о завершении карьеры Златаном Ибрагимовичем.

«Я познакомился с тобой, когда был молодым парнем. Для меня было честью играть с тобой! Поздравляю с выдающейся карьерой. Просто лучший», – написал Меркель, опубликовав совместную фотографию.

Меркель и Ибрагимович выступали за «Милан» в 2010-2012 годах.

Напомним, 41-летний швед сообщил о решении после матча Серии А «Милан» – «Верона» (3:1).

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