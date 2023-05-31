Постекоглу – главный претендент на пост тренера «Тоттенхэма». Он может выиграть требл с «Селтиком» в этом сезоне
Эндж Постекоглу стал главным кандидатом на пост главного тренера «Тоттенхэма».
Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб сделал 57-летнего специалиста приоритетным претендентом на должность тренера после того, как Арне Слот продлил контракт с «Фейеноордом».
В настоящий момент Постекоглу возглавляет «Селтик». В сезоне-2022/23 команда под его руководством выиграла чемпионат Шотландии и Кубок лиги. «Кельты» также сыграют в финале Кубка страны.
Постекоглу тренирует шотландскую команду с 2021 года. С «Селтиком» австралийский тренер дважды становился чемпионом Шотландии.
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Вот и приходится иметь дело с любым, кто согласится)))