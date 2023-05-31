Постекоглу – главный претендент на пост тренера «Тоттенхэма». Он может выиграть требл с «Селтиком» в этом сезоне

Теги высшая лига Шотландия Селтик премьер-лига Англия Тоттенхэм Эндж Постекоглу Футбол

Эндж Постекоглу стал главным кандидатом на пост главного тренера «Тоттенхэма».

Как сообщает Sky Sports, лондонский клуб сделал 57-летнего специалиста приоритетным претендентом на должность тренера после того, как Арне Слот продлил контракт с «Фейеноордом». 

В настоящий момент Постекоглу возглавляет «Селтик». В сезоне-2022/23 команда под его руководством выиграла чемпионат Шотландии и Кубок лиги. «Кельты» также сыграют в финале Кубка страны. 

Постекоглу тренирует шотландскую команду с 2021 года. С «Селтиком» австралийский тренер дважды становился чемпионом Шотландии. 

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20 комментариев

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Morning Again
Шпоры пошли по стекоглу )
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Morning Again
Шпоры пошли по стекоглу )
По лезвиоглу
+6
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Денис Давыдов
Беги Кейн, беги
+5
0
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HI MARS
Короче не видать клубу трофеев ещё двадцать лет
+4
0
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Прекрасная РФПЛ будущего
Постекого?
+3
0
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Бронислав Каминский
Кейн,беги оттуда)
Побег из Левиашенка: Сюжет, Гарри Кейн подписывает пожизненный контракт на принуждение играть в Тоттенхэме. Он знакомится с Ришарлисоном Морганом, и решает сбежать
+3
0
+3
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Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ну и прекрасно
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Uragan Boy
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тоттенхэм не выигрывает чемп с 1962 года. Может его тоже прокляли, и выиграет он в 2062 году?
сразу видно что вам за 70 с чем-то, потому что здесь практически никто не знает что тоттенхем выигрывал чемпионат с 1962 года.Жалко что таких как вы мало здесь
+2
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Morning Again
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
По лезвиоглу
Хахах
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igls54
Как иглою по стеклу - Постекоглу
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Мирзоанис Якубов
Тоттенхэм в Англии как Динамо у нас - прокажённый и проклятый клуб, от которого бегут все)
Вот и приходится иметь дело с любым, кто согласится)))
+1
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Бронислав Каминский
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Побег из Левиашенка: Сюжет, Гарри Кейн подписывает пожизненный контракт на принуждение играть в Тоттенхэме. Он знакомится с Ришарлисоном Морганом, и решает сбежать
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ HI MARS
Короче не видать клубу трофеев ещё двадцать лет
Тоттенхэм не выигрывает чемп с 1962 года. Может его тоже прокляли, и выиграет он в 2062 году?
+1
-1
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Средний палец Кирана Тирни
Легче Ттх перевестись на год в Шотландскую Премьер-лигу: шансы на кубок резко вырастут.
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a2wai
Может сразу взять Лэмпарда и взять курс на Чемпионшип?
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Митрандир цвета хаки
Кто-то из фильма Астерикса и Обеликса)
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red hikkikomori
Пусть Лэмпарда тогда берут сразу, чего мелочиться)
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