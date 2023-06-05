Губерниев об ошибках судей в пользу «Спартака»: «Команда играла хуже в футбол, чем в середине и начале сезона. Нужно не заниматься ерундой, как Соболев»

Теги Спартак премьер-лига Россия Дмитрий Губерниев Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Дмитрий Губерниев высказался об ошибках арбитров в пользу «Спартака».

В прошедшем сезоне Мир РПЛ арбитры приняли 15 ошибочных решений в пользу красно-белых. При этом 14 раз судьи ошибались не в пользу «Спартака».

– Замечал ли вы в течение сезона, что судьи чаще всего ошибались в пользу «Спартака»?

– Я замечал в течение сезона, что «Спартак» хуже играл в футбол и из-за этого не занял второе место.

К концу сезона команда играла в футбол хуже, чем в середине и в начале. Ну и, собственно говоря, можно поздравить команду с бронзой.

А с другой стороны, можно говорить о том, что все было в их руках, а не в руках судей.

Если что-то не нравится, надо подавать в соответствующие инстанции, вот и все.

Мне кажется, что надо просто хорошо играть в футбол. И не заниматься ерундой типа той, чем занимался Соболев, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Leon9
Гинеровкская газета посчитала ошибки 🤣
Или Федотов 🤣
Или Эск 🤣
+1 насчитали,а у Цска посчитайте или у Зенита
Далеко брать не будем ЦСКА Ростов пенальти в ворота Ростова левый на 💯,Спартак Цска гол Игнатова чистый не засчитали....
Покажите мне где и что посчитали и кому🤣
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jarri
Откуда он тут взялся? Дима иди в биатлон
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_h_a_m_a_n
Греби отседова.)
Губер
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Каретников
Губа иди лучше комментируй чемпион России по биатлону)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Губерниев пусть в футбол не лезет пусть идёт биатлон комментировать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vik444
За биатлон успокоился или успокоили ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий