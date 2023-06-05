Губерниев об ошибках судей в пользу «Спартака»: «Команда играла хуже в футбол, чем в середине и начале сезона. Нужно не заниматься ерундой, как Соболев»
Дмитрий Губерниев высказался об ошибках арбитров в пользу «Спартака».
В прошедшем сезоне Мир РПЛ арбитры приняли 15 ошибочных решений в пользу красно-белых. При этом 14 раз судьи ошибались не в пользу «Спартака».
– Замечал ли вы в течение сезона, что судьи чаще всего ошибались в пользу «Спартака»?
– Я замечал в течение сезона, что «Спартак» хуже играл в футбол и из-за этого не занял второе место.
К концу сезона команда играла в футбол хуже, чем в середине и в начале. Ну и, собственно говоря, можно поздравить команду с бронзой.
А с другой стороны, можно говорить о том, что все было в их руках, а не в руках судей.
Если что-то не нравится, надо подавать в соответствующие инстанции, вот и все.
Мне кажется, что надо просто хорошо играть в футбол. И не заниматься ерундой типа той, чем занимался Соболев, – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
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Или Федотов 🤣
Или Эск 🤣
+1 насчитали,а у Цска посчитайте или у Зенита
Далеко брать не будем ЦСКА Ростов пенальти в ворота Ростова левый на 💯,Спартак Цска гол Игнатова чистый не засчитали....
Покажите мне где и что посчитали и кому🤣
Губер