Губерниев об ошибках судей в пользу «Спартака»: «Команда играла хуже в футбол, чем в середине и начале сезона. Нужно не заниматься ерундой, как Соболев»

Дмитрий Губерниев высказался об ошибках арбитров в пользу «Спартака».

В прошедшем сезоне Мир арбитры приняли 15 ошибочных решений в пользу красно-белых. При этом 14 раз судьи ошибались не в пользу « ».

– Замечал ли вы в течение сезона, что судьи чаще всего ошибались в пользу «Спартака»?

– Я замечал в течение сезона, что «Спартак» хуже играл в футбол и из-за этого не занял второе место.

К концу сезона команда играла в футбол хуже, чем в середине и в начале. Ну и, собственно говоря, можно поздравить команду с бронзой.

А с другой стороны, можно говорить о том, что все было в их руках, а не в руках судей.

Если что-то не нравится, надо подавать в соответствующие инстанции, вот и все.

Мне кажется, что надо просто хорошо играть в футбол. И не заниматься ерундой типа той, чем занимался Соболев, – сказал комментатор «Матч ТВ» .

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