Хави: «Барселона» провела прекрасный сезон. Чтобы бороться за все трофеи, нужно заметно усилиться»
Хави призвал руководство «Барселоны» подписать побольше хороших футболистов.
«Мы провели прекрасный сезон. Замечательный. Мы понимаем, что должны усилить состав, чтобы бороться на том уровне, на котором требуется, то есть бороться за все трофеи. Нам нужны футболисты высокого уровня. Мы многое выжали из этого состава.
У нас был великолепный сезон. Эта неделя станет решающей с точки зрения дальнейшей возможности совершать маневры, с точки зрения сценария, в рамках которого мы будем работать над усилением.
Я думаю, что мы должны заметно усилить состав», – сказал главный тренер «Барселоны» после поражения от «Сельты» (1:2).
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
Ферран
Гарсия
Кессье
Я бы Дембеле выгнал из клуба (опять 4 месяца играл)
Фати, Торрес, Гарсия, Кесье, Алонсо, Кунде( оставить если будет играть крайнего), Роберто на выход и взять Роке, Амрабата, (Киммих-Субеминди) Месси, Гюндоган вот это состав, а щас клоунада.
Так много минимальных побед и сухих матчей уже не будет.
Если усилений не будет, есть риск остаться без трофеев в конце следующего сезона