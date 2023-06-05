Хави: «Барселона» провела прекрасный сезон. Чтобы бороться за все трофеи, нужно заметно усилиться»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави призвал руководство «Барселоны» подписать побольше хороших футболистов.

«Мы провели прекрасный сезон. Замечательный. Мы понимаем, что должны усилить состав, чтобы бороться на том уровне, на котором требуется, то есть бороться за все трофеи. Нам нужны футболисты высокого уровня. Мы многое выжали из этого состава.

У нас был великолепный сезон. Эта неделя станет решающей с точки зрения дальнейшей возможности совершать маневры, с точки зрения сценария, в рамках которого мы будем работать над усилением.

Я думаю, что мы должны заметно усилить состав», – сказал главный тренер «Барселоны» после поражения от «Сельты» (1:2).

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28 комментариев

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SRvR
Ответ Raul14
😁Когда контракт с Нэгрейрой закончился:
у тебя контракт со смешным юмором закончился
+17
-3
+14
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kupezz
Первым делом нужно избавиться от баласта, которым давали шансы весь сезон в надежде что вот-вот и заиграют. Нихрена не заиграют...
+11
0
+11
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Ready FoR WaR
Ответ kupezz
Первым делом нужно избавиться от баласта, которым давали шансы весь сезон в надежде что вот-вот и заиграют. Нихрена не заиграют...
Ферран и Фати в первую очередь
+4
-1
+3
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Ansu Fati
Ответ Теннисный абсолют
Верните Эрнесто. С Хави это не игра, а мучения
Давай сразу Кумана))
+3
0
+3
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SRvR
Ответ Raul14
это не юмор сынок, это обычный факт))
отец, как ты до этого докатился
+2
-1
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barca1899messi
Ответ SRvR
отец, как ты до этого докатился
Это местный алкаш ,не обращай на него внимания.
+2
-1
+1
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Bazilic
Ответ kupezz
Первым делом нужно избавиться от баласта, которым давали шансы весь сезон в надежде что вот-вот и заиграют. Нихрена не заиграют...
Фати
Ферран
Гарсия
Кессье
Я бы Дембеле выгнал из клуба (опять 4 месяца играл)
+1
0
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fidelio
Ответ Никита Смолов
Главное, что бы Фати не оставили, за его голы в последних матчах. А то он 3 замкнул, щас дифирамбы петь начнут. И Торрес который шансы просит, вообще бесполезный. Фати, Торрес, Гарсия, Кесье, Алонсо, Кунде( оставить если будет играть крайнего), Роберто на выход и взять Роке, Амрабата, (Киммих-Субеминди) Месси, Гюндоган вот это состав, а щас клоунада.
Никита, денег нет...вообще ни на кого
+1
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Никита Смолов
Главное, что бы Фати не оставили, за его голы в последних матчах. А то он 3 замкнул, щас дифирамбы петь начнут. И Торрес который шансы просит, вообще бесполезный.
Фати, Торрес, Гарсия, Кесье, Алонсо, Кунде( оставить если будет играть крайнего), Роберто на выход и взять Роке, Амрабата, (Киммих-Субеминди) Месси, Гюндоган вот это состав, а щас клоунада.
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Tristan...
Нужны усиления на каждую линию. Насколько хорош бы ни был Педри, он уже второй сезон подряд травмирован пол сезона. Про Дембеле тоже самое. И это наши ключевые игроки... Если важные игроки будут регулярно вылетать, особенно, перед ключевыми матчами - ни к каким результатам это не приведёт.
Так много минимальных побед и сухих матчей уже не будет.
Если усилений не будет, есть риск остаться без трофеев в конце следующего сезона
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Oleg Kostin
Ответ Burel
Нормальный форвард нужен вместо Бревандовского
в первый же сезон 20+ голов
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messi_leo
Ответ Raul14
😁Когда контракт с Нэгрейрой закончился:
Походу у тебя закончился контракт с головным мозгом… хотя стоп… а он был?
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barca1899messi
Ответ messi_leo
Походу у тебя закончился контракт с головным мозгом… хотя стоп… а он был?
Мозг есть у всех, просто ему не объяснили ,для чего он нужен и как им пользоваться.
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kupezz
Ответ Ready FoR WaR
Ферран и Фати в первую очередь
Абсолютно согласен, а за ними Рафинью и Кэссие.
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kupezz
Ответ Bazilic
Рафинью))))) И кто вместо Бебеле играть будет? А Рафа так-то второй в команде по гп
Рафинья вообще не впечатлил, столько рекламы и авансов, а в итоге место лавочника при здоровом Дембеле, хотя мог бы при определённых обстоятельствах его подвинуть или сместить акцент с позицией и забрать игровое время у того же Торреса, но по ходу дела второй Коутиньо. P.s. Из всех игроков от которых хотелось бы избавиться, ему бы дал второй шанс)
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barca1899messi
Ответ Теннисный абсолют
Верните Эрнесто. С Хави это не игра, а мучения
А ты что ещё за Явление Христа народу????
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