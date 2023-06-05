Хави: «Барселона» провела прекрасный сезон. Чтобы бороться за все трофеи, нужно заметно усилиться»

Хави призвал руководство «Барселоны» подписать побольше хороших футболистов.

«Мы провели прекрасный сезон. Замечательный. Мы понимаем, что должны усилить состав, чтобы бороться на том уровне, на котором требуется, то есть бороться за все трофеи. Нам нужны футболисты высокого уровня. Мы многое выжали из этого состава.

У нас был великолепный сезон. Эта неделя станет решающей с точки зрения дальнейшей возможности совершать маневры, с точки зрения сценария, в рамках которого мы будем работать над усилением.

Я думаю, что мы должны заметно усилить состав», – сказал главный тренер «Барселоны» после поражения от «Сельты» (1:2).

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