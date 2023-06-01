Моуринью о будущем в «Роме»: «До понедельника точно останусь»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Футбол

Жозе Моуринью ответил на вопрос о своем будущем в «Роме».

Главный тренер римлян высказался после финала Лиги Европы с «Севильей» (1:1, 1:4 по пен.).

«Да, до понедельника точно останусь», – сказал португалец.

4 июня «Рома» сыграет со «Специей» в заключительном туре сезона Серии А.

Контракт Моуринью с «волками» рассчитан до июня 2024 года. Сообщалось, что он ведет переговоры с «ПСЖ».

Моуринью бросил медаль на трибуну! Впервые проиграл финал еврокубка 😩 

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Когда в Роме работал Фонсека за 2,5 млн в год, и занимал 6-7 места, и играл в 1/2 ЛЕ, его клеймили физруком и позорником. Пришёл жозик на зарплату 7 млн, перестроил состав, от кого то избавился, кого то купил. Бесплатно пришли Дибала, Матич, Вейнадлум. Результат? Те же 6-7 места. Будем обьективны, он давно сбитый лётчик, которого все раскусили, а меняться не хочет или не может.
А Фонсека выигрывал великий кубок Конференции? Вот вот
+11
-6
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pure
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Когда в Роме работал Фонсека за 2,5 млн в год, и занимал 6-7 места, и играл в 1/2 ЛЕ, его клеймили физруком и позорником. Пришёл жозик на зарплату 7 млн, перестроил состав, от кого то избавился, кого то купил. Бесплатно пришли Дибала, Матич, Вейнадлум. Результат? Те же 6-7 места. Будем обьективны, он давно сбитый лётчик, которого все раскусили, а меняться не хочет или не может.
согласен, ещё поражают люди, которые каким - то образом умудряются у Ромы поставленную игру найти))) Ещё и говорят, что выжимает все соки из неё) Так выжал, что на 7 место команду затащил , гений!
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ихарь Окенфэйлов
Ответ deadjoker
Пора уже на пенсию в сборную :)
Белоруссии :-)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Пора уже на пенсию в сборную :)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
See what
Мужественное заявление
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
А ведь перед стартом сезона, секта поклонников Моуриньо доказывала мне, что португалец с таким составом и за чемпионство может побороться. А в итоге даже в ЛЧ не попал.

Пользователи Direct free kick, Богдан Агафонов, Тюменский медвежонок, Павел Швецов, dmitry_demidov, Данила Байдин, Eddenonkas - вы вызываетесь для дачи показаний! В случае неявки вы признаетесь виновными, и вам запрещается распространять клевету о топовости Моуриньо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mars Usmanov
Ответ AF007
Реал Челси МЮ Тоттенхэм Рома Бешикташ Кайрат
а порту ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VecchiaSignora
Ответ Mars Usmanov
а порту ?
А Интер?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
окечуква
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Ну как не каждый. Команда 10 игр подряд не может победить. Смеяться над сбитым жозиком уже даже как то неловко. А вот то что его персофаны налетят, и будут молча злобно минусить адекватные коменты, это будь уверен. Что им ещё остаётся.
В топ-7 самых успешных тренеров за всю историю футбола 😉
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ окечуква
В топ-7 самых успешных тренеров за всю историю футбола 😉
А кто ещё пять, Пепа не предлагать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ихарь Окенфэйлов
Ответ окечуква
В топ-7 самых успешных тренеров за всю историю футбола 😉
Тем более грустно видеть, во что он превратился последние годы :(
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий