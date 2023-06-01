Моуринью о будущем в «Роме»: «До понедельника точно останусь»

Жозе Моуринью ответил на вопрос о своем будущем в «Роме».

Главный тренер римлян высказался после финала Лиги Европы с «Севильей» (1:1, 1:4 по пен.).

«Да, до понедельника точно останусь», – сказал португалец.

4 июня « » сыграет со «Специей» в заключительном туре сезона Серии А.

Контракт Моуринью с «волками» рассчитан до июня 2024 года. Сообщалось, что он ведет переговоры с «ПСЖ».

Моуринью бросил медаль на трибуну! Впервые проиграл финал еврокубка 😩

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