Моуринью о будущем в «Роме»: «До понедельника точно останусь»
Жозе Моуринью ответил на вопрос о своем будущем в «Роме».
Главный тренер римлян высказался после финала Лиги Европы с «Севильей» (1:1, 1:4 по пен.).
«Да, до понедельника точно останусь», – сказал португалец.
4 июня «Рома» сыграет со «Специей» в заключительном туре сезона Серии А.
Контракт Моуринью с «волками» рассчитан до июня 2024 года. Сообщалось, что он ведет переговоры с «ПСЖ».
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