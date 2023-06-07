7 июня в Праге состоится второй финал в истории турнира под названием «Лига конференций». За титул поспорят итальянская Фиорентина и английский Вест Хэм. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Рекомендованные ставки: победа Фиорентины с форой 0 (1,92); обе забьют (1,87).

Смогут ли «фиалки» завершить сезон с трофеем или же кубок в конечном итоге отправится в Восточный Лондон? Способен ли амбициозный тренер Винченцо Итальяно переиграть ветерана британского тренерского цеха Дэвида Мойеса? Ответы на эти вопросы даст матч в Праге, а наш прогноз поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

Фиорентина

«Фиалки» провели неплохой сезон 2022/2023. Команда Винченцо Итальяно финишировала на 8-й строчке в турнирной таблице Серии А, а также дошла до финалов Кубка Италии и Лиги конференций.

Зацепиться за Кубок Италии «фиалкам» не удалось. На «Стадио Олимпико» в Риме Фиорентина уступила Интеру (1:2). При этом Винченцо Итальяно положительно оценил выступление своих игроков.

«Мне не стыдно за нашу игру против «Интера», потому как мы противостояли фантастической команде, которая вышла в финал Лиги чемпионов.

Конечно, мы разочарованы тем, что нам не удалось выиграть Кубок Италии, но нам некогда сидеть и расстраиваться. Впереди нас ждет финал Лиги конференций. У нас крайне непростой соперник, но мы намерены взять трофей. Это наша цель на концовку сезона», – отмечает Винченцо Итальяно.

На пути к финалу ЛК Фиорентина одолела в плей-офф турнира турецкий Сивасспор, польский Лех, португальскую Брагу и швейцарский Базель. Перед визитом в Прагу «фиалки» успешно завершили кампанию в Серии А, одолев Сассуоло со счетом 3:1.

При этом нужно сказать, что Итальяно решил не проводить ротацию состава, выставив основу на игру с «нероверди». К счастью для фанов Фиорентины, никто из игроков стартовой обоймы не получил травм.

Статистика и цифры:

На сегодняшний день Фиорентина может похвастать победой в одном европейском турнире. В 1961 году команда из Флоренции выиграла Кубок Кубков;

Фиорентина и Вест Хэм ни разу не пересекались друг с другом на европейской арене;

Фиорентина забивает хотя бы один гол в последних 7 матчах с учетом всех соревнований;

Фиорентина потерпела лишь одно поражение в последних 6 матчах с учетом всех турниров.

Вест Хэм

«Молотобойцы» провели крайне непростой сезон на внутренней арене. На протяжении долгого времени подопечные Дэвида Мойеса вели отчаянную борьбу за выживание в АПЛ.

В прессе регулярно появлялись слухи о скорой отставке Мойеса, однако боссы Вест Хэма продолжали верить в опытнейшего шотландца. В конечном итоге клуб из Восточного Лондона финишировал на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

«Когда вы работаете в команде АПЛ, вы не можете постоянно думать о том, что вы в безопасности. Стоит выдать ряд неудачных матчей и вас могут уволить. Тем не менее, я спокоен. Я знаю, что руководство Вест Хэма верит в меня и продолжаю делать все, чтобы улучшить результаты команды», – говорил наставник лондонцев.

Как это ни странно, но слухи об уходе Мойеса распространяются и сейчас. В Вест Хэм сватают многих тренеров, среди которых фигурируют такие специалисты как Рафаэль Бенитес и Брендан Роджерс.

В Лиге конференций дела «молотобойцев» шли куда веселее. Вест Хэм более чем уверенно прошел групповой этап турнира, а затем выбил в плей-офф кипрский АЕК, бельгийский Гент и АЗ из Алкмаара (Нидерланды). Причем, ответный матч с АЗ ознаменовался грандиозным международным скандалом. После финального свистка ультрас голландского клуба попытались атаковать сектор, в котором находились родственники (!) игроков Вест Хэма. Дошло до того, что футболисты лондонской команды сами (!) отправились к сектору и помогали местным стюардам отбиваться от хулиганов, защищая своих родных.

Следует добавить, что 7 июня свой последний матч за Вест Хэм проведет капитан «молотобойцев» Деклан Райс. Летом хавбек сменит место работы. Сейчас на Райса претендуют Бавария, Челси и Арсенал. Согласно сообщениям инсайдеров, сам Райс склоняется к трансферу в Арсенал.

Статистика и цифры:

Вест Хэм ни разу не уходил с поля без забитого гола в матчах плей-офф Лиги конференций;

В последних десяти матчах с учетом всех турниров «молотобойцы» лишь дважды сыграли на «ноль» в атаке;

Как и в случае с Фиорентиной, в музее лондонцев имеется лишь один европейский трофей. В 1965 году Вест Хэм выиграл Кубок Кубков и с тех пор не побеждает на европейской арене.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Фиорентина – Вест Хэм

Аналитики БК не видят фаворита в противостоянии Фиорентины и Вест Хэма. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на успех «фиалок» в основное время с коэффициентом 2,76. Фактически идентичной цифрой оценивают и викторию команды Дэвида Мойеса – 2,78. На ничью дают 3,17.

Также эксперты не ждут супер результативной игры. BetBoom дает на исход «тотал меньше 2,5» голов коэффициент 1,72. На ТБ предлагают ставить с кефом 2,19.

Мы считаем, что Фиорентина является более опытной командой и как минимум не уступит в основное время матча. Не исключено, что дело в конечном итоге и вовсе дойдет до серии пенальти. BetBoom дает возможность поставить на победу «фиалок» с форой 0 с коэффициентом 1,92.

В то же время, есть все основания предполагать, что соперники обменяются голами. Команда Винченцо Итальяно делает крен в атаку и крайне редко уходит с поля без гола. «Молотобойцы», в свою очередь, выдают результативную концовку сезона и вполне в состоянии хотя бы раз «ужалить» далеко не безгрешную оборону флорентийцев. БК BetBoom предлагает ставить на исход «обе забьют» с кефом 1,87.

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Где смотреть матч Фиорентина – Вест Хэм