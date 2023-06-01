Где смотреть Фиорентина – Вест Хэм, во сколько прямая трансляция матча, Лига конференций УЕФА 7 июня
В среду, 7 июня, сыграют Фиорентина и Вест Хэм в рамках Лиги Конференций УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Синобо Стэдиум» в Праге.
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Фиорентина – Вест Хэм
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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