Златан о том, когда решил завершить карьеру: «Я проснулся, шел дождь, и я сказал: «Даже Бог плачет»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Футбол

Златан Ибрагимович рассказал, когда принял решение о завершении игровой карьеры.

– Когда вы решили, что все – достаточно?

– Когда я проснулся и шел дождь, я сказал: «Даже Бог плачет». [Я принимал решение] в последние десять дней. Я принял его, даже не имея возможности завершить карьеру, выйдя на поле (последний раз швед играл в марте – прим. Sports.ru).

Вместе с тем то, что я пережил сегодня, было очень красиво, это память на всю жизнь. Теперь моя машина поедет в Миланелло (база «Милана» – прим. Sports,ru) без меня. Будем искать другие маршруты, – сказал 41-летний экс-форвард «Милана».

Златан закончил карьеру. «Милан» устроил ему красивое прощание при 70 000 болельщиков 

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18 комментариев

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Отец Абду
Футбол ушёл из Златана...
+16
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MK
Цитаты великих)
+8
-1
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Жалько Печалич
Футбол можно закрывать..
+4
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DJIGURDEZ
если бы Ибры не существовало, его бы придумали
+3
0
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Ден Ден
Спасибо, Златан, за прекрасный футбол! ❤️
Гол Англии ножницами останется в памяти навсегда, один из красивейших голов! 🔥
+3
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atomio
Это не слёзы это дощщщ 🥲
+2
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Olga.t
"У всех есть своя высокая цена.
И только Златан бесценен! " ©
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Olga.t
Огромная благодарность Златану за то счастье, что он дарил футбольным болельщикам.
Искусство и красота футбола.

"И дождь смывает все следы... и слезы"
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motya
Даже лучшие уходят.
Но скорее всего через пару недель появится информация о том, что Златан поехал к саудитам, и они предлагают какой-то бешеный контракт за сезон
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Andrey Maximkin
Как теперь без его интервью?! Может хоть экспертом устроится на телек? :(
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Tristan...
Когда Златан решил завершить карьеру - даже Бог заплакал...
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superbro
(С) Джейсон Стейтем
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Зелёный гопник
Хорош 🤣👍🏻
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Спартак Уокер
Грустно когда великие уходят из футбола
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Maxh35
Златан в своём репертуаре 👏
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