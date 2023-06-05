Златан о том, когда решил завершить карьеру: «Я проснулся, шел дождь, и я сказал: «Даже Бог плачет»
Златан Ибрагимович рассказал, когда принял решение о завершении игровой карьеры.
– Когда вы решили, что все – достаточно?
– Когда я проснулся и шел дождь, я сказал: «Даже Бог плачет». [Я принимал решение] в последние десять дней. Я принял его, даже не имея возможности завершить карьеру, выйдя на поле (последний раз швед играл в марте – прим. Sports.ru).
Вместе с тем то, что я пережил сегодня, было очень красиво, это память на всю жизнь. Теперь моя машина поедет в Миланелло (база «Милана» – прим. Sports,ru) без меня. Будем искать другие маршруты, – сказал 41-летний экс-форвард «Милана».
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Но скорее всего через пару недель появится информация о том, что Златан поехал к саудитам, и они предлагают какой-то бешеный контракт за сезон