Николай Левников: «Наши арбитры не хуже зарубежных, в топ-5 лиг судить проще – игроки техничнее, меньше стыков. За границей судей оберегают, а у нас – нет»

Теги премьер-лига Россия судьи Николай Левников Футбол

Николай Левников считает, что судить матчи в России сложнее, чем в Европе.

– Наши лучшие арбитры соответствуют уровню зарубежных. Просто там другое отношение к судьям. За границей их оберегают, а у нас – нет. Конечно, в каждой стране есть арбитры среднего уровня, которые не судят в Европе, как и у нас. Везде так.

– Не судьи виноваты в том, что у нас в футбол плохо играют и скандалов много вокруг этого вида спорта?

– Не думаю, что судьи. Наш футбол гораздо сложнее судить, чем пять топовых чемпионатов. Там игроки более технически оснащены, уходят от единоборств, меньше стыков, меньше нарушений. И больше времени игры. У нас все это гораздо сложнее получается. Не буду говорить, что наши судьи хуже зарубежных, нет.

– Качество судейства зависит от уровня мастерства футболистов?

– Конечно, от качества игры очень зависит, – сказал главный национальный инструктор судейского комитета РФС.

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9 комментариев

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makar251
Сказочный... 🤡
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Andrew Petrov
ага🤣подумаешь 5-6 мин на Вар решают был или нет оффсайд или пенка..
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Милдронат Бромантанов
Эти твои судьи просто прикормленные палачи со свистком или профнепригодные слепые кроты, вроде Казарцева.
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WhatZ
Хотел что-то написать об уровне арбитров, но решил, что не стоит этого делать. Здесь и так все понятно...
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Уся Ваткин
«Наши арбитры не хуже зарубежных, и стоят дешевле»
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kulik13
Да вас тут так оберегают, что слов нет.
А вы продолжаете косячить и подсуживать.
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Redmurza
Пример "убережения" мы могли увидеть недавно в аэропорту Будапешта
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artem saribekyan
Кому ты нужен, чтобы тебя оберегать! От кого, от искушения взять ,,бабки"?
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