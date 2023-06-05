Федотов о том, как ЦСКА стать чемпионом: «В селекции нужно попадать в точку, не делать ошибок. Наше руководство знает, как побеждать»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Владимир Федотов Матч ТВ Футбол

Владимир Федотов рассказал, как ЦСКА стать чемпионом.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ армейцы заняли 2-е место.

— ЦСКА всегда близок к титулу. Что нужно сделать, чтобы было как в хоккее (ХК ЦСКА выиграл второй Кубок Гагарина подряд – прим. Sports.ru)?

— Есть куда стремиться — это и селекционная политика, где нужно попадать в точку, не делать ошибок.

Слагаемые успеха — развиваться, двигаться вперед, желать этого. Наше руководство знает, как побеждать, выстраивать вопрос, — сказал Федотов.

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19 комментариев

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Tokelau
Ответ Спартак сила
цска всегда будет пятым
Забавно читать такой комментарий от персонажа в чем никнейме присутствует слово "спартак"
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Severfan
в ответ руководство «подпишет» Марио Фернандеса, скажет, что это топовый трансфер и говорить о других трансферах «преждевременно»(с)Бабаев
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Islam Gasanov
Согласен теперь ЦСКА нужно точечно усилиться
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Кирилл
Ответ Спартак сила
цска всегда будет пятым
Не переживайте, 10 место Спартака в юбилейном сезоне долго не забудут )
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Кирилл
Ответ misha___97
Ну кстати говоря у нас принято ругать Мовсесьяна, а не хвалить. Но ведь за последние 1,5 сезона он привез в команду очень качественных игроков. В обороне команда стала явно лучше, благодаря Мойзесу и Роше. В центре поля Мендес и Зделар тоже игроки старта. Гаийч на мой взгляд безболезненно заменил Марио. Карраскаль и Медина усилили атаку и это тоже неоспоримо. Так что, селекция сработала прекрасно и это здорово!
Но самая главная проблема, которая идет из сезона в сезон, до сих пор не решена - нет толкового и забивного нападающего.
Уже сколько нуждаемся в таком игроке, а получили только Заболотного...
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misha___97
Ответ Кирилл
Но самая главная проблема, которая идет из сезона в сезон, до сих пор не решена - нет толкового и забивного нападающего. Уже сколько нуждаемся в таком игроке, а получили только Заболотного...
Федя достаточно забивает , но конечно проблема существует, так как Федя один. На Заболотного нет надежды
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misha___97
Ну кстати говоря у нас принято ругать Мовсесьяна, а не хвалить. Но ведь за последние 1,5 сезона он привез в команду очень качественных игроков. В обороне команда стала явно лучше, благодаря Мойзесу и Роше. В центре поля Мендес и Зделар тоже игроки старта. Гаийч на мой взгляд безболезненно заменил Марио. Карраскаль и Медина усилили атаку и это тоже неоспоримо. Так что, селекция сработала прекрасно и это здорово!
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angry horse
Ты с Заболотным от матча к матчу на одни и те же грабли попадаешь😁
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Спартак Уокер
Да ЦСКА в этом сезоне был хорош но был явно слабее Зенита
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Spartakus1984
Для начала навернео нужно не праваливать первую половину сезона
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Alamarrr
Ответ Severfan
в ответ руководство «подпишет» Марио Фернандеса, скажет, что это топовый трансфер и говорить о других трансферах «преждевременно»(с)Бабаев
Очень тепло)
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angry horse
Ответ T622222
Цска последние 7 лет - далек от титула! Так будет точнее….
То ли дело спартачок в 33 очках от Зенита бывает😁
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Severfan
Ответ Спартак сила
цска всегда будет пятым
+7 (495) 452-51-11
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angry horse
Ответ Спартак сила
цска всегда будет пятым
Тебя не слышно за 4 очка😁
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angry horse
Ответ misha___97
Федя достаточно забивает , но конечно проблема существует, так как Федя один. На Заболотного нет надежды
Заболотный игрок уровня второй восьмерки, может усилить условный Урал или Факел😎
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angry horse
Ответ Спартак Уокер
Да ЦСКА в этом сезоне был хорош но был явно слабее Зенита
слабее Зенита были все в этом сезоне😁
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