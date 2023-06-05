Федотов о том, как ЦСКА стать чемпионом: «В селекции нужно попадать в точку, не делать ошибок. Наше руководство знает, как побеждать»

Владимир Федотов рассказал, как ЦСКА стать чемпионом.

В прошедшем сезоне Мир армейцы заняли 2-е место.

— ЦСКА всегда близок к титулу. Что нужно сделать, чтобы было как в хоккее (ХК ЦСКА выиграл второй Кубок Гагарина подряд – прим. Sports.ru)?

— Есть куда стремиться — это и селекционная политика, где нужно попадать в точку, не делать ошибок.

Слагаемые успеха — развиваться, двигаться вперед, желать этого. Наше руководство знает, как побеждать, выстраивать вопрос, — сказал .

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